Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Луганщині – бойовики стягнули важку техніку та "Гради".

У звіті від 20 квітня наголошується, що патруль ОБСЄ зафіксував 22 реактивні системи залпового вогню ("Град") та 18 гаубиць, які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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Військова техніка бойовиків порушила лінії відведення

Важка військова техніка окупантів була розташована поблизу Хрустального (колишній Красний Луч) та на аеродромі поблизу Переможного. Мовиться про:

систему БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри;

самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика";

буксирувану гаубицю 2А65 "Мста-Б" калібру 152 міліметри

буксирувану гаубицю Д-30 "Жаба" калібру 122 міліметри.

Спостерігачі додали, що російські найманці продовжують перешкоджати роботі Місії та неодноразово намагалися пошкодити БПЛА СММ.

Зверніть увагу! У липні 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. У той час, як українські військові сумлінно дотримуються домовленостей – проросійські бойовики систематично їх порушують.

Загострення на Сході України: коротко

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня поінформував, що Росія почала поступово нарощувати війська поблизу державного кордону України. Все це відбувалося під виглядом бойових навчань.

Також країна-агресор масово переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку.

Дмитро Кулеба заявив, що приблизно через тиждень чисельність російських військ на кордоні з Україною зросте до понад 120 тисяч одиниць особового складу.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу