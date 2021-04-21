Боевики стянули "Грады" и гаубицы на Луганщину, – ОБСЕ
Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников на Луганщине – боевики стянули тяжелую технику и "Грады".
Источник:СММ ОБСЕ
В отчете от 20 апреля отмечается, что патруль ОБСЕ зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня ( "Град") и 18 гаубиц, которые размещены с нарушением установленных линий отвода.
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Военная техника боевиков пересек линию отвода
Тяжелая военная техника оккупантов была расположена вблизи Хрустального (бывший Красный Луч) и на аэродроме вблизи Победоносного. Речь о:
- системе БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра;
- самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика";
- буксируемой гаубице 2А65 "Мста-Б" калибра 152 миллиметра
- буксируемой гаубице Д-30 "Лягушка" калибра 122 миллиметра.
Наблюдатели добавили, что российские наемники продолжают препятствовать работе Миссии и неоднократно пытались повредить БПЛА СММ.
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