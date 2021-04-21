Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников на Луганщине – боевики стянули тяжелую технику и "Грады".

В отчете от 20 апреля отмечается, что патруль ОБСЕ зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня ( "Град") и 18 гаубиц, которые размещены с нарушением установленных линий отвода.

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Военная техника боевиков пересек линию отвода

Тяжелая военная техника оккупантов была расположена вблизи Хрустального (бывший Красный Луч) и на аэродроме вблизи Победоносного. Речь о:

системе БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра;

самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика";

буксируемой гаубице 2А65 "Мста-Б" калибра 152 миллиметра

буксируемой гаубице Д-30 "Лягушка" калибра 122 миллиметра.

Наблюдатели добавили, что российские наемники продолжают препятствовать работе Миссии и неоднократно пытались повредить БПЛА СММ.

Обратите внимание! В июле 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. В то время, как украинские военные добросовестно соблюдают договоренности – пророссийские боевики систематически их нарушают.

Обострение на Востоке Украины: коротко

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что Россия начала постепенно наращивать войска вблизи государственной границы Украины. Все это происходило под видом боевых учений.

Также страна-агрессор массово переправляет во временно оккупированный Крым военную технику.

Дмитрий Кулеба заявил, что примерно через неделю численность российских войск на границе с Украиной вырастет до более 120 тысяч единиц личного состава.



Войска России возле границ Украины / Инфографика 24 канала