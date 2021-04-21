Ймовірність того, що криваві бої, які вирували на сході України у 2014 – 2015 роках, повторяться зараз, є низькою. Все тому, що кількість російських військ біля кордонів України, не є достатньою для повномасштабного наступу.

Росія лише блефує

Аналітики вважають, Росія стає дедалі більше незадоволена ситуацією на Сході України. Вона намагається натиснути на Київ.

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Хоча кількість та конфігурація військ викликають стурбованість, це не відповідає схемі наступу,

– мовиться у повідомленні.

Кремль своїми військами прагне змусити Україну піти на поступки.

Москва, ймовірно, сподівається, що поєднання нарощування військ та риторики щодо "захисту" своїх громадян змусить Київ двічі задуматися про відповідь. Мовиться про ситуацію, коли проросійські бойовики на Донбасі будуть намагатися здобути певні тактичні переваги.

Аналітики додали, що Захід повинен бути стриманих і не піддаватися блефу Москви. Втім країнам слід обмежити Росію у її можливостях. Зокрема заборонити співпрацю з експортноорієнтованими російськими енергетичними та металургійними компаніями та російськими банками. Крім того, слід відрізати Москву від банківської мережі SWIFT.

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу