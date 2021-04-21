Російських військ біля кордону недостатньо для вторгення, – аналітика ICG
Ймовірність того, що криваві бої, які вирували на сході України у 2014 – 2015 роках, повторяться зараз, є низькою. Все тому, що кількість російських військ біля кордонів України, не є достатньою для повномасштабного наступу.
Джерело:International Crisis Group
Росія лише блефує
Аналітики вважають, Росія стає дедалі більше незадоволена ситуацією на Сході України. Вона намагається натиснути на Київ.
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Хоча кількість та конфігурація військ викликають стурбованість, це не відповідає схемі наступу,
– мовиться у повідомленні.
Кремль своїми військами прагне змусити Україну піти на поступки.
Москва, ймовірно, сподівається, що поєднання нарощування військ та риторики щодо "захисту" своїх громадян змусить Київ двічі задуматися про відповідь. Мовиться про ситуацію, коли проросійські бойовики на Донбасі будуть намагатися здобути певні тактичні переваги.
Аналітики додали, що Захід повинен бути стриманих і не піддаватися блефу Москви. Втім країнам слід обмежити Росію у її можливостях. Зокрема заборонити співпрацю з експортноорієнтованими російськими енергетичними та металургійними компаніями та російськими банками. Крім того, слід відрізати Москву від банківської мережі SWIFT.
Головне про загострення на Сході України
- З березня Росія почала стягувати свої війська до кордону України, на тимчасово окупований Донбас та в Крим. За даними розвідки, Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
- У Пентагоні кажуть, що російських військ біля кордону зараз є однозначно більше ніж у 2014 році.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що чисельність ворожої армії зросте до понад 120 тисяч.
- Міжнародні партнери України заявили про підтримку нашої держави. Президент США Джо Байден пообіцяв, що не залишить Київ на одинці з ворогом.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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