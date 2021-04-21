Вероятность того, что кровавые бои, которые бушевали на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, повторятся сейчас, является низкой. Все потому, что количество российских войск у границ Украины не является достаточным для полномасштабного наступления.

Россия лишь блефует

Аналитики считают, Россия становится все больше недовольна ситуацией на востоке Украины. Она пытается надавить на Киев.

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Хотя количество и конфигурация войск вызывают озабоченность, это не соответствует схеме наступления,

– говорится в сообщении.

Кремль своими войсками стремится заставить Украину пойти на уступки.

Москва, вероятно, надеется, что сочетание наращивания войск и риторики по "защите" своих граждан заставит Киев дважды задуматься об ответе. Речь идет о ситуации, когда пророссийские боевики на Донбассе будут пытаться получить определенные тактические преимущества.

Аналитики добавили, что Запад должен быть сдержан и не поддаваться блефу Москвы. Впрочем, странам следует ограничить Россию в ее возможностях. В частности запретить сотрудничество с экспортноориентированными российскими энергетическими и металлургическими компаниями и российскими банками. Кроме того, следует отрезать Москву от банковской сети SWIFT.

Главное об обострении на востоке Украины

С марта Россия начала стягивать свои войска к границе Украины, на временно оккупированный Донбасс и в Крым. По данным разведки, Москва может попытаться продвинуться вглубь нашей страны.

В Пентагоне говорят, что российских войск у границы сейчас однозначно больше, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что численность вражеской армии возрастет до более 120 тысяч.

Международные партнеры Украины заявили о поддержке нашего государства. Президент США Джо Байден пообещал, что не оставит Киев наедине с врагом.



Расположение российских войск у границы Украины / инфографика 24 канала