Полномасштабное наступление России на территорию Украины является политическим самоубийством для Владимира Путина. В частности, у Кремля нет для этого сил и средств.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что разведка других стран также не видит критического накопления российских войск для полномасштабного вторжения. Как он отметил, вблизи украинских границ нет и скопления ударной группировки.

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Какой была цель России

По словам Жданова, Россия перемещала 2 воинские части для того, чтобы в Украине возникла паника. Он предположил, что это было демонстрационным поведением, чтобы показать свою силу.

Для Путина политическое самоубийство – развязать сегодня открытую войну против Украины,

– подчеркнул эксперт.

Однако он отметил, что единственное место, где Россия сейчас безнаказанно ведет против украинского государства войну, отдельные районы Донбасса.

Откроет ли Кремль второй фронт

Военный эксперт отметил, что российские боевики не будут открывать фронт со стороны оккупированного Крыма. Как рассказал Жданов, на осуществление масштабной морской десантной операции в России нет сил и средств.

Несмотря на это, особой угрозы не существует, ведь Украина может отбить такую вероятность.

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"Сейчас любые действия российского солдата или с белорусской границы, или с российской, или из Крыма в сторону Украины – это война", – подчеркнул Жданов.

Эксперт также отметил, что в случае нападения мир будет вынужден разорвать все отношения со страной-агрессором, которая развязала войну на европейском континенте.

Развязывание войны против Украины – это политическое самоубийство для Путина: смотрите видео

Обострение на Донбассе: коротко