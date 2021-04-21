Отставной британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли рассматривает возможность полномасштабного вторжения в Украину. В то же время он может попытаться пробить наземный коридор к временно оккупированному Крыму.

Украина – большая страна, в которой россияне "быстро увязнут". Такое мнение бывший заместитель командующего НАТО в Европе выразил в интервью.

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С путинской точки зрения, я вполне могу себе представить логику ограниченного быстрого удара, чтобы получить наземный коридор на аннексированный полуостров,

– заявил генерал.

В то же время он не считает, что новая война с Россией неизбежна, но ситуация очень опасная.

"Это действительно серьезное наращивание сил, которого мы не видели с момента вторжения в Крым. Мы ни в коем случае не должны преуменьшать. В случае неправильной оценки это может привести к худшему результату. Но если действовать осторожно, ситуацию можно сохранить под контролем", – пояснил Ширрефф.

Истинные намерения Путина неизвестны

Ширрефф подчеркнул, что окончательные намерения Путина не известны. Британец назвал несколько вероятных версий:

попытка отвлечь внимание из-за международного давления из-за ареста оппозиционера Алексея Навального;

подготовка к завершению крымского проекта;

просто "позирование".

В то же время последнюю версию генерал считает маловероятной. "Это демонстрация силы, мы должны это понимать и пытаться обнаружить ее элементы".

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Россия посылает сигналы Западу

По мнению Ширреффа, Россия перебрасывает войска ближе к Украине не скрываясь для того, чтобы послать сигнал Западу.

Это классический прием Путина. Он хочет показать, что у него есть большая дубина, и он готов ее использовать. Западу обязательно нужно принять это к сведению,

– пояснил генерал.

При этом Ширрефф считает, что членство Украины в НАТО "сделало бы войну России с НАТО неизбежной". В то же время он назвал планы Великобритании отправить в мае 2 военных корабля в Черное море "символическим жестом".