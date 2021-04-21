Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов считает, что Кремль должен официально заявить о том, что будет бороться за Донбасс всеми средствами. В частности, включая и военные.

Что заявил Зюганов

Депутат Госдумы призвал признать "Донецкую и Луганскую республики". Это, мол, воля их земляков.

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Я бы давно на месте верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой "мир", свою родину. Надо официально заявить, что мы их ("ДНР" и "ЛНР" – 24 канал) признаем и будем их защищать, включая и военные средства,

– подчеркнул Зюганов.

По его словам, те, кто "пытается развернуть войну на Донбассе – сумасшедшие люди".

Российский чиновник традиционно заявил, что Украина, мол, не способна вести современную войну, потому что "нечем".

"Армия в Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, – не просто преступники, они убийцы самые настоящие", – заявил лидер Компартии.

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