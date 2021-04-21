Лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов вважає, що Кремль має офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами. Зокрема, включаючи і військові.

Що заявив Зюганов

Депутат російської Держдуми закликав визнати "Донецьку та Луганську республіки". Це, мовляв, воля їх земляків.

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Я б давно на місці верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій "мір", свою батьківщину. Треба офіційно заявити, що ми їх ("ДНР" та "ЛНР" – 24 канал) визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби,

– наголосив Зюганов.

За його словами, ті, хто "намагається розгорнути війну на Донбасі – божевільні люди".

Російський чиновник традиційно заявив, що Україна, мовляв, не спроможна вести сучасну війну, бо "нема чим".

"Армія в Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-ті роки. Усі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, – не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі", – заявив лідер Компартії.

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Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 канал