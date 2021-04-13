Россия продолжает перебрасывать своих военных на оккупированные территории Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны, всего за неделю на Донбассе оказались около 250 российских военных.

Украинские разведчики отметили, что в основном прибывшие – выходцы с Дальнего Востока России. Только кадрами Москва не ограничивается, на территорию ОРДЛО доставили более 2 тысяч тонн горючего.

Актуально Мы готовы к наступлению России, – Зеленский

Оккупанты будут проверять склады с имуществом

Также российское командование усиливает контроль за сохранностью военного имущества в частях и подразделениях оккупационных войск. Россияне угрожают, что все так называемые должностные лица, виновные в обнаруженных недостачах, будут отстранены от должностей. Также их привлекут к ответственности. Поэтому оккупанты обещают внезапные проверки уже с середины апреля.

ОБСЕ сообщила о перемещении танков в ОРДЛО

Ранее в ОБСЕ уже сообщили, что на оккупированные территории боевики стянули танки. Беспилотник наблюдателей обнаружил бронированные машины различного типа, которые размещены с нарушением установленных линий отвода.

Важно! Тем временем вблизи украинской границы сконцентрировалась наибольшая с 2014 года количество российских войск. По словам прессекретаря президента Зеленского Юлии Мендель, говорится о 40 тысяч российских военных. Из-за обострения ситуации Украина инициировала срочные консультации с НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.