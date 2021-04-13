250 российских военных за неделю перебросили на Донбасс, – украинская разведка
Россия продолжает перебрасывать своих военных на оккупированные территории Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны, всего за неделю на Донбассе оказались около 250 российских военных.
Источник:ГУР Минобороны Украины
Украинские разведчики отметили, что в основном прибывшие – выходцы с Дальнего Востока России. Только кадрами Москва не ограничивается, на территорию ОРДЛО доставили более 2 тысяч тонн горючего.
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Оккупанты будут проверять склады с имуществом
Также российское командование усиливает контроль за сохранностью военного имущества в частях и подразделениях оккупационных войск. Россияне угрожают, что все так называемые должностные лица, виновные в обнаруженных недостачах, будут отстранены от должностей. Также их привлекут к ответственности. Поэтому оккупанты обещают внезапные проверки уже с середины апреля.
ОБСЕ сообщила о перемещении танков в ОРДЛО
Ранее в ОБСЕ уже сообщили, что на оккупированные территории боевики стянули танки. Беспилотник наблюдателей обнаружил бронированные машины различного типа, которые размещены с нарушением установленных линий отвода.
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