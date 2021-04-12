Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля в срочном порядке отправится в Брюссель. Там украинский министр встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие во внеочередном заседании Комиссии Украина – НАТО.

Известно, что Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Там глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение на Донбассе и агрессию России.

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Среди других тем, которые затронут во время внеочередного заседания Комиссии Украина – НАТО:

ситуация по безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму,

действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также в рамках визита состоится встреча Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В украинском МИД отметили, что инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО.

Интересно! Статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций нашего государства с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Известно, что в последний раз эту статью использовали в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

Что этому предшествовало

Москва в последнее время "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Кроме того, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

12 апреля разведчики сообщили, что уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. Страна агрессор систематически увеличивает ударную группировку вокруг Украины. Похожие действия страны-оккупанта украинские разведчики фиксировали еще в 2014 – 2015 годах.

Добавим, что поддержку Украине выразили многие страны, а также Высокий представитель ЕС, Генеральный секретарь ОБСЕ и НАТО.