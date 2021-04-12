Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 13 квітня у терміновому порядку вирушить до Брюсселя. Там український міністр зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та візьме участь у позачерговому засіданні Комісії Україна – НАТО.

Відомо, що Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Там глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення на Донбасі та агресію Росії.

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Серед інших тем, які порушать під час позачергового засідання Комісії Україна – НАТО:

безпекова ситуація вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму,

дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.

Також у межах візиту також відбудеться зустріч Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В українському МЗС зазначили, що ініційоване Україною засідання скликається у межах статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО.

Цікаво! Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Відомо, що востаннє цю статтю використовували у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.

Що цьому передувало

Москва останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

12 квітня розвідники повідомили, що рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. Країна-агресор систематично збільшує ударне угруповання навколо України. Схожі дії країни-окупанта українські розвідники фіксували ще у 2014 – 2015 роках.

Додамо, що підтримку Україні висловили чимало країн, а також Високий представник ЄС, Генеральна секретарка ОБСЄ та НАТО.