Україна ініціювала термінові консультації з НАТО: Кулеба зустрінеться зі Столтенбергом
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 13 квітня у терміновому порядку вирушить до Брюсселя. Там український міністр зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та візьме участь у позачерговому засіданні Комісії Україна – НАТО.
Джерело:МЗС України
Відомо, що Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Там глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення на Донбасі та агресію Росії.
Важливо У НАТО занепокоєні тим, що Росія дестабілізує ситуацію на Сході України – Голос Америки
Серед інших тем, які порушать під час позачергового засідання Комісії Україна – НАТО:
- безпекова ситуація вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму,
- дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.
Також у межах візиту також відбудеться зустріч Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В українському МЗС зазначили, що ініційоване Україною засідання скликається у межах статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО.
Відомо, що востаннє цю статтю використовували у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.
Що цьому передувало
- Москва останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.
- 12 квітня розвідники повідомили, що рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. Країна-агресор систематично збільшує ударне угруповання навколо України. Схожі дії країни-окупанта українські розвідники фіксували ще у 2014 – 2015 роках.
Додамо, що підтримку Україні висловили чимало країн, а також Високий представник ЄС, Генеральна секретарка ОБСЄ та НАТО.
Поділитися новиною