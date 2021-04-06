У НАТО висловили занепокоєння через загострення Росією ситуації на Сході України. Водночас Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність української держави.

Представники Північноатлантичного альянсу заявили, що їхні союзники також не визнають незаконну анексію Росією Криму. Водночас НАТО допомагатиме Україні посилювати її військові сили та проводити реформи, необхідні для членства в Альянсі.

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У США засуджують російську агресію

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США підтримують Україну перед "обличчям залякувань та агресії" з боку Росії. Як він зазначив, там занепокоєні зростанням напруження на Донбасі та порушенням режиму припинення вогню.

Розмова Байдена та Путіна

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що Джозеф Байден наразі не планує телефонної розмови з Володимиром Путіним через загострення на Донбасі. Однак вона запевнила, що американські посадовці найвищого рівня обговорюють ситуацію в Україні з відповідними урядовцями Росії.

Генсек НАТО подзвонив Зеленському

Володимир Зеленський провів телефону розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Представник Альянсу висловив стурбованість через активізацію російських військових біля кордонів з Україною. НАТО також застерігає Росії від подальшої ескалації ситуації в Україні.

Велика Британія занепокоєна агресією Кремля

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що пересування військ Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму викликають серйозне занепокоєння. Однак Лондон незмінно підтримує територіальну цілісність України.

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