В НАТО выразили обеспокоенность из-за обострения Россией ситуации на Востоке Украины. В то же время Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства.

Представители Североатлантического альянса заявили, что их союзники также не признают незаконную аннексию Россией Крыма. В то же время НАТО будет помогать Украине усиливать ее военные силы и проводить реформы, необходимые для членства в Альянсе.

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В США осуждают российскую агрессию

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США поддерживают Украину перед "лицом угроз и агрессии" со стороны России. Как он отметил, там обеспокоены ростом напряжения на Донбассе и нарушением режима прекращения огня.

Разговор Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джозеф Байден пока не планирует телефонного разговора с Владимиром Путиным из-за обострения на Донбассе. Однако она заверила, что американские чиновники самого высокого уровня обсуждают ситуацию в Украине с соответствующими чиновниками России.

Генсек НАТО позвонил Зеленскому

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Представитель альянса выразил обеспокоенность из-за активизации российских военных у границ с Украиной. НАТО также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине.

Великобритания обеспокоена агрессией Кремля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что передвижение войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму вызывают серьезное беспокойство. Однако Лондон неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

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