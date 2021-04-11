Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ща 11 днів провів телефонні розмови з очільниками МЗС 14 країн, а також з Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ. Усі дипломати з упевненістю висловили свою підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.

Як повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко, все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації.

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За 11 днів Дмитро Кулеба поговорив провів 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств:

Великої Британії,

Греції,

Грузії,

Данії,

Естонії,

Канади,

Латвії,

Молдови,

Нідерландів,

Німеччини,

Словаччини,

США,

Франції,

Швеції,

Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ.

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії.

Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з Президентом України підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив вчора під час зустрічі з главою української держави й президент Туреччини,

– написав Ніколенко.

Зверніть увагу! Москва вже останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

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