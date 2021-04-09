Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні. Дипломата відкликали для консультацій ще 2020 року.

Водночас Зурабішвілі висловила підтримку Україні. Про це вона заявила під час виступу у парламенті Грузії 9 квітня.

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Що сказала президентка

Зурабішвілі завершила свій виступ у парламенті Грузії словами підтримки України, біля кордонів якої з кінця минулого місяця фіксується концентрація російських військ.

Я не хочу закінчувати свій виступ 9 квітня, який є днем ​​нашої незалежності, не згадавши сьогоднішню боротьбу наших українських друзів, не висловивши їм солідарність. Вважаю, що сьогодні на знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва,

– заявила лідерка Грузії.

Раніше очільник грузинського МЗС Давід Залкаліані поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Український урядовець поінформував Залкаліані про дестабілізуючі дії з боку Кремля.

У відповідь Залкаліані підтвердив незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнив, що Грузія є солідарною з нею.

Чому посла Грузії відкликали

Президент України Володимир Зеленський 7 травня 2020 року призначив колишнього очільника Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

У Грузії до Саакашвілі ставляться не дуже добре. Адже на батьківщині політика визнали винним у зловживанні службовими повноваженнями й навіть засудили до позбавлення волі строком на 3 роки.

у зловживанні службовими повноваженнями й навіть засудили до позбавлення волі строком на 3 роки. Одразу після цього Грузія відкликала свого посла Теймураза Шарашенідзе з України для консультацій.

Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо взаємини між Києвом і Тбілісі зіпсуються через його призначення.

Згодом прем'єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його країна не розриватиме дипломатичні взаємини з Україною через призначення Саакашвілі. Він підкреслив, що стратегічне партнерство з Україною не буде поставлено під сумнів "через окремих безвідповідальних політиків".