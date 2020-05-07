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      Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ

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      Міхеїл Саакашвілі – голова Виконавчого комітету реформ
      Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ / Getty Images

      Політика Міхеїла Саакашвілі 7 травня призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

      Указ про призначення Саакашвілі опублікований на сайті президента.

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      Щиро вітаю Міхеїла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни,
      – додав Володимир Зеленський.

      Зауважимо, що заступником Саакашвілі президент призначив Олександра Ольшанського.

      Що відомо про Олександра Ольшанського? Ольшанський – український підприємець і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, президент холдингу Internet Invest Group.

      Обов'язки Міхеїла Саакашвілі на посаді:

      • ініціювати засідання Національної ради реформ та розглядати на таких засіданнях питань за окремими напрямами реформ;
      • забезпечувати за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет;
      • представляти Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами;
      • представляти рішення Нацради реформ у відносинах з органами виконавчої влади та іншими державними органами;
      • розробляти пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ;
      • утворювати робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ та інше.

      Зеленський також вніс зміни до попередніх указів щодо Нацради реформ.

      До складу Нацради реформ входять:

      • голова Верховної Ради (за згодою);
      • прем'єр-міністр України;
      • перший віце-прем'єр-міністр;
      • віце-прем'єр-міністри та інші члени Кабінету Міністрів, які очолюють міністерства – за погодженням із прем'єр-міністром;
      • секретар Ради національної безпеки і оборони;
      • керівник Офісу Президента;
      • голова Виконавчого комітету реформ та його заступник.

      Окрім того, за згодою до ради входять голова Нацбанку, голови комітетів Верховної Ради, чотири представники від громадських об'єднань.

      Що відомо про Нацраду реформ?Була створена у 2014 році за указом тоді президента Петра Порошенка. Вона є спеціальним консультативно-дорадчим органом з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

      Що відомо про пошук нової посади для Саакашвілі в Україні

      • Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що в політика є потенціал для підтримки уряду.
      • Сам Саакашвілі запевняв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу", яка не готова була надати більшість голосів у парламенті задля призначення політика на нову посаду.
      • У Грузії розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.
      • Згодом Юрій Бутусов повідомив, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Ще пізніше низка ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.

      Саакашвілі робота в Україні що відомо факти про Саакашівлі
      Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк, Ірина Кошанська
      Теги: Призначення Зеленського Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Реформи
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