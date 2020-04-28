Саакашвілі запропонували нову посаду у Нацраді реформ, – ЗМІ

Міхеїлу Саакашвілі запропонували увійти до Національної ради реформ. Напередодні з’явилась інформація, що Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення експрезидента Грузії віцепрем'єр-міністром з реформ.

Саакашвілі проводив зустрічі в Офісі Президента з питання призначення у виконавчу владу, повідомляють анонімні джерела видання РБК-Україна.

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За словами співрозмовника, Міхеїл Саакашвілі може увійти до Національної ради реформ через "труднощі з призначенням в уряд".

Що відомо про Нацраду реформ?Національна рада реформ – спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторинг їх реалізації.



Мета ради – забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні. Нацраду створили 13 серпня 2014 року.

Зауважимо, що це може бути не перший досвід ексглави Одеської ОДА на цій посаді.

Саакашвілі уже входив до складу Нацради реформ під час президентства Петра Порошенка. На одному із засідань між Саакашвілі і главою МВС Арсеном Аваковим виникла суперечка. В ході якої Аваков хлюпнув стакан з водою в Саакашвілі.

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Що відомо про призначення Саакашвілі

Спершу йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" Саакашвілі втратив підтримку.

На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.

За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".



Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу