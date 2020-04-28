Саакашвили предложили новую должность в исполнительной власти, – СМИ

Михаилу Саакашвили предложили войти в Национальный совет реформ. Накануне появилась информация, что Кабмин отозвал из парламента представление о назначении экс-президента Грузии вице-премьер-министром по реформам.

Саакашвили проводил встречи в Офисе Президента по вопросу назначения в исполнительную власть, сообщают анонимные источники издания "РБК-Украина".

Обратите внимание Конечно, были надежды, – Саакашвили об отсутствии голосования за него

По словам собеседника, Михаил Саакашвили может войти в Национальный совет реформ из-за "трудностей с назначением в правительство".

Что известно о Нацсовете реформ?

Национальный совет реформ – специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по стратегии реформ в Украине и мониторинг их реализации.



Цель совета – обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине. Нацсовет создали 13 августа 2014 года.

Отметим, что это может быть не первый опыт экс-главы Одесской ОГА на этой должности.

Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ во время президентства Петра Порошенко. На одном из заседаний между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возник спор. В ходе которого Аваков плеснул стакан с водой в Саакашвили.

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Что известно о назначении Саакашвили

Сначала ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

Однако после встречи с фракцией "Слуги народа" Саакашвили потерял поддержку.

На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Предупреждают, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.

По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".



Что известно о деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала