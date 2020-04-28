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      Саакашвили предложили новую должность в исполнительной власти, – СМИ

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      Саакашвілі продовжують шукати посаду
      Саакашвілі продовжують шукати посаду / 24 канал

      Михаилу Саакашвили предложили войти в Национальный совет реформ. Накануне появилась информация, что Кабмин отозвал из парламента представление о назначении экс-президента Грузии вице-премьер-министром по реформам.

      Саакашвили проводил встречи в Офисе Президента по вопросу назначения в исполнительную власть, сообщают анонимные источники издания "РБК-Украина".

      Обратите внимание Конечно, были надежды, – Саакашвили об отсутствии голосования за него

      По словам собеседника, Михаил Саакашвили может войти в Национальный совет реформ из-за "трудностей с назначением в правительство".

      Что известно о Нацсовете реформ?
      Национальный совет реформ – специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по стратегии реформ в Украине и мониторинг их реализации.

      Цель совета – обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине. Нацсовет создали 13 августа 2014 года.

      Отметим, что это может быть не первый опыт экс-главы Одесской ОГА на этой должности.

      Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ во время президентства Петра Порошенко. На одном из заседаний между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возник спор. В ходе которого Аваков плеснул стакан с водой в Саакашвили.

      Ссора Саакашвили и Авакова в декабре 2015 года: смотрите видео (18+)

      Что известно о назначении Саакашвили

      • Сначала ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
      • Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
      • Однако после встречи с фракцией "Слуги народа" Саакашвили потерял поддержку.
      • На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Предупреждают, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.
      • По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

      саакашвілі україна діяльність
      Что известно о деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Назначения Зеленского Реформы Михаил Саакашвили Новости политики
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