Вице-премьер или иная почетная должность: политолог разложил "пасьянс для Саакашвили"
О политической судьбе в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили украинцы, вероятно, узнают уже 30 апреля, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Как выглядит "пасьянс для Саакашвили" по состоянию на сейчас – пояснил политолог Владимир Фесенко.
"Судя по сегодняшней информации, появился страховочный план", – написал в фейсбуке 28 апреля политолог Владимир Фесенко.
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Он разложил "пасьянс" на текущую ситуацию с потенциальным назначением Саакашвили на какую-то должность в органе власти украинского государства.
Если в Раде не будет голосов за назначение Саакашвили вице-премьером
- В таком случае грузино-украинскому политику предложат другую почетную должность, которая не нуждается в утверждении в парламенте.
Заметим, в этот же день, 28 апреля, в СМИ появилась информация, что Михеилу Саакашвили предложили войти в Национальный совет по вопросам реформ (это консультативный орган при президенте Украины, который должен способствовать главе государства формировать стратегию реформ).
Если президент Зеленский открыто будет агитировать за Саакашвили
- Тогда кандидатуру Михаила Саакашвили таки будут голосовать в Раде.
Однако, как пишет Фесенко, даже при активной поддержке Зеленского Саакашвили нужна еще и поддержка не менее 180 депутатов от "Слуги народа" и 50 депутатов из других фракций. И если первого достичь еще возможно, то второго – "трудновато".
Где-то 30 голосов за Саакашвили из других фракций и депутатских групп собрать можно. Но тогда от СН нужно не менее 200 голосов, что также трудновато. Вот такой пасьянс,
– подытожил политолог.
О вероятном назначении Саакашвили: главное
- 22 апреля 2020 Саакашвили предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля. Политик согласился на это предложение.
- Президент Зеленский прямо не заявил о поддержке этой идеи, но сказал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
- Ситуация в Раде такова, что Саакашвили для своего назначения надо было искать поддержки у депутатов. Однако после встречи с фракцией "Слуги народа" стало известно, что необходимого количества голосов у него нет.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что Саакашвили может стать заместителем председателя Офиса Президента. Однако политик заявил, что такого предложения ему не поступало.
- По словам журналиста Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".