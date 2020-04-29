Вице-премьер или иная почетная должность: политолог разложил "пасьянс для Саакашвили"

О политической судьбе в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили украинцы, вероятно, узнают уже 30 апреля, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Как выглядит "пасьянс для Саакашвили" по состоянию на сейчас – пояснил политолог Владимир Фесенко.

"Судя по сегодняшней информации, появился страховочный план", – написал в фейсбуке 28 апреля политолог Владимир Фесенко.

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Он разложил "пасьянс" на текущую ситуацию с потенциальным назначением Саакашвили на какую-то должность в органе власти украинского государства.

Если в Раде не будет голосов за назначение Саакашвили вице-премьером

В таком случае грузино-украинскому политику предложат другую почетную должность, которая не нуждается в утверждении в парламенте.

Заметим, в этот же день, 28 апреля, в СМИ появилась информация, что Михеилу Саакашвили предложили войти в Национальный совет по вопросам реформ (это консультативный орган при президенте Украины, который должен способствовать главе государства формировать стратегию реформ).

Если президент Зеленский открыто будет агитировать за Саакашвили

Тогда кандидатуру Михаила Саакашвили таки будут голосовать в Раде.

Однако, как пишет Фесенко, даже при активной поддержке Зеленского Саакашвили нужна еще и поддержка не менее 180 депутатов от "Слуги народа" и 50 депутатов из других фракций. И если первого достичь еще возможно, то второго – "трудновато".

Где-то 30 голосов за Саакашвили из других фракций и депутатских групп собрать можно. Но тогда от СН нужно не менее 200 голосов, что также трудновато. Вот такой пасьянс,

– подытожил политолог.

О вероятном назначении Саакашвили: главное

22 апреля 2020 Саакашвили предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля. Политик согласился на это предложение.

Президент Зеленский прямо не заявил о поддержке этой идеи, но сказал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

Ситуация в Раде такова, что Саакашвили для своего назначения надо было искать поддержки у депутатов . Однако после встречи с фракцией "Слуги народа" стало известно, что необходимого количества голосов у него нет.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Саакашвили может стать заместителем председателя Офиса Президента. Однако политик заявил, что такого предложения ему не поступало.

По словам журналиста Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".