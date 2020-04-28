Саакашвили в правительстве никому не нужен: эксперты сказали, какую должность хочет политик

Михеил Саакашвили хочет снова попасть в украинскую власть. Его личная цель – сохранить влияние. Однако Владимир Зеленский открыто не просил поддержать кандидатуру Саакашвили, соответственно, депутаты могут и не стараться за него голосовать.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политический обозреватель Дмитрий Литвин и добавил, что каждую неделю ситуация с назначением Саакашвили меняется.

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"Сказать, что будет на следующей неделе – трудно. Точно понятно лишь то, что Саакашвили в правительстве никому не нужен. Премьер-министр не хочет никакого Саакашвили, Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) тоже", – заверил Литвин.

В то же время политический обозреватель Евгений Будерацкий пояснил, что Саакашвили не согласится на любую должность. Его назначение зависит от того, должность какого масштаба для него предложат. "Должность вице-премьера имела широкую автономию. Он мог делать все, что хотел. Если на нее не насобирается голосов, то он может остановиться на должности особого советника", – отметил Будерацкий.

Это должна быть особая должность, ведь просто советник – неинтересно для Саакашвили. Он должен иметь вес для себя. Если ему обеспечат, то он появится во власти,

– отметил политический обозреватель.

Политический обозреватель Милан Лелич в эфире добавил, что стоит учитывать то, что Саакашвили может снова вернуться в Грузию. "Как бы Саакашвили не переживал за Украину, у него все равно в голове Грузия. А там, как известно, в октябре состоятся парламентские выборы", – подытожил Лелич.

Что известно о назначении Саакашвили?Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе Одесской ОГА пост вице-премьера в правительстве Дениса Шмыгаля. Информацию об этом подтвердил сам Саакашвили.



Однако его назначение сначала должна одобрить Верховная Рада Украины. Сами депутаты от "Слуги народа" подтвердили, что пока у фракции не хватает голосов на такое назначение.

Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала