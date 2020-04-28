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      Если Зеленский попросит: все больше "слуг" поддерживают назначение Саакашвили

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      У "Слузі народу" все більше підтримують ідею призначення Саакашвілі
      У "Слузі народу" все більше підтримують ідею призначення Саакашвілі / oda.odessa.gov.ua

      Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о положительной динамике количества депутатов, которые поддерживают назначение Михаила Саакашвили в правительство. Мол, такую идею разделяют все больше "слуг народа2, а личное обращение Владимира Зеленского многим помогло бы определиться.

      Про тенденцію на збільшення прихильності третього президента Грузії Корнієнко заявив в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

      Цікаво Єрмак прокоментував походження ідеї про призначення Саакашвілі

      Лідер "Слуги народу" переконаний, що підтримка призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром зростатиме ще більше у разі, якщо про це попросить Президент України Володимир Зеленський.

      Звичайно, якщо Володимир Олександрович безпосередньо до нас звернеться, то, я думаю, що багато людей визначаться вже остаточно,
      – заявив Олександр Корнієнко.

      Сам голова партії запевняє, що коли таке призначення винесуть на голосування, то особисто він його підтримає.

      "Я думаю, що Україні зараз точно не завадить такий потужний політик як Міхеїл Саакашвілі. Може, навіть і допоможе. У нього дуже потужні зв'язки у світі", – підкреслив депутат.

      Що відомо про можливе призначення Саакашвілі?Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.

      Втім його призначення має схвалити Верховна Рада України. Як підтверджують самі депутати від "Слуги народу", поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Правительство Шмыгаля Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Александр Корниенко Слуга народа Новости Украины Новости политики
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