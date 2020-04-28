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      Якщо Зеленський попросить: все більше "слуг" підтримують призначення Саакашвілі

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      У "Слузі народу" все більше підтримують ідею призначення Саакашвілі
      У "Слузі народу" все більше підтримують ідею призначення Саакашвілі / oda.odessa.gov.ua

      Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про позитивну динаміку кількості депутатів, які підтримують призначення Міхеїла Саакашвілі в уряд. Мовляв, таку ідею розділяють все більше "слуг народу", а особисте звернення Володимира Зеленського багатьом допомогло б визначитися.

      Про тенденцію на збільшення прихильності третього президента Грузії Корнієнко заявив в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

      Цікаво Єрмак прокоментував походження ідеї про призначення Саакашвілі

      Лідер "Слуги народу" переконаний, що підтримка призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром зростатиме ще більше у разі, якщо про це попросить Президент України Володимир Зеленський.

      Звичайно, якщо Володимир Олександрович безпосередньо до нас звернеться, то, я думаю, що багато людей визначаться вже остаточно,
      – заявив Олександр Корнієнко.

      Сам голова партії запевняє, що коли таке призначення винесуть на голосування, то особисто він його підтримає.

      "Я думаю, що Україні зараз точно не завадить такий потужний політик як Міхеїл Саакашвілі. Може, навіть і допоможе. У нього дуже потужні зв'язки у світі", – підкреслив депутат.

      Що відомо про можливе призначення Саакашвілі?Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.

      Втім його призначення має схвалити Верховна Рада України. Як підтверджують самі депутати від "Слуги народу", поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Уряд Шмигаля Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Олександр Корнієнко Слуга народу Новини політики Новини України
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