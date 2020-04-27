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      Єрмак прокоментував походження ідеї про призначення Саакашвілі

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      Призначення Міхеїла Саакашвілі - кому належить ідея
      Єрмак каже, що призначення Саакашвілі придумав "не хтось один" / rns.org.ua

      У команді Володимира Зеленського серйозно розглядають кандидатуру Міхеїла Саакашвілі на пост віцепрем'єра з питань реформ. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що така ідея виникла на одній із нарад з Зеленським.

      Єрмак зауважив, що до цієї ідеї дійшли спільно, а не озвучував хтось один. Про це голова ОПУ розповів у коментарі "РБК-Україна".

      Цікаво Якщо не в уряд, то в Офіс Президента: чи може Саакашвілі стати заступником Єрмака

      Крім того, він прокоментував інформацію про те, що вони з третім президентом Грузії вже доволі давно знайомі та навіть навчалися разом.

      Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тож дійсно давно знайомі. Ба більше, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Досить складно знайти когось, з ким я не знайомий,
      – заявив Андрій Єрмак.

      Джерело видання у "Слузі народу" також стверджує, що вперше ідею про призначення Міхеїла Саакашвілі почав проштовхувати Андрій Богдан. Згодом її буцімто актуалізував саме Єрмак.

      Що відомо про можливе призначення Саакашвілі?Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.

      Втім його призначення має схвалити Верховна Рада України. Як підтверджують самі депутати від "Слуги народу", поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Уряд Шмигаля Слуга народу Андрій Єрмак Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
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