Ермак прокомментировал происхождение идеи о назначении Саакашвили

В команде Владимира Зеленского серьезно рассматривают кандидатуру Михеила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что такая идея возникла на одном из совещаний с Зеленским.

Єрмак зауважив, що до цієї ідеї дійшли спільно, а не озвучував хтось один. Про це голова ОПУ розповів у коментарі "РБК-Україна".

Цікаво Якщо не в уряд, то в Офіс Президента: чи може Саакашвілі стати заступником Єрмака

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що вони з третім президентом Грузії вже доволі давно знайомі та навіть навчалися разом.

Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тож дійсно давно знайомі. Ба більше, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Досить складно знайти когось, з ким я не знайомий,

– заявив Андрій Єрмак.

Джерело видання у "Слузі народу" також стверджує, що вперше ідею про призначення Міхеїла Саакашвілі почав проштовхувати Андрій Богдан. Згодом її буцімто актуалізував саме Єрмак.

Що відомо про можливе призначення Саакашвілі?Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.



Втім його призначення має схвалити Верховна Рада України. Як підтверджують самі депутати від "Слуги народу", поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.