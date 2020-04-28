Саакашвілі в уряді нікому не потрібен: експерти сказали, яку посаду хоче політик

Міхеїл Саакашвілі хоче потрапити знову в українську владу. Його особиста мета – зберегти вплив. Однак Володимир Зеленський відкрито не просив підтримати кандидатуру Саакашвілі, відповідно депутати можуть і не старатись за нього голосувати.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний оглядач Дмитро Литвин та додав, що кожного тижня ситуація з призначенням Саакашвілі змінюється.

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"Сказати, що буде наступного тижня – важко. Точно зрозуміло лише те, що Саакашвілі в уряді нікому не потрібен. Прем'єр-міністр не хоче ніякого Саакашвілі, Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) теж", – запевнив Литвин.

Водночас політичний оглядач Євген Будерацький пояснив, що Саакашвілі не погодиться на будь-яку посаду. Його призначення залежить від того, посаду якого масштабу для нього запропонують. "Посада віцепрем'єра мала широку автономію. Він міг робити все, що хотів. Якщо на неї не назбирається голосів, то він може зупинитися на посаді особливого радника", – зазначив Будерацький.

Це має бути особлива посада, адже просто радник – не цікаво для Саакашвілі. Він має мати вагу для себе. Якщо йому таке забезпечать, то він з'явиться у владі,

– наголосив політичний оглядач.

Політичний оглядач Мілан Лєліч в ефірі додав, що варто зважати на те, що Саакашвілі може знову повернутись у Грузію. "Як би Саакашвілі не переймався Україною, у нього все одно в голові Грузія. А там, як відомо, у жовтні відбудуться парламентські вибори", – підсумував Лєліч.

Що відомо про призначення Саакашвілі? Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.



Попри це, його призначення спочатку має схвалити Верховна Рада України. Самі депутати від "Слуги народу" підтвердили, що поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.



Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу