Віцепрем'єр чи інша почесна посада: політолог розклав "пасьянс для Саакашвілі"
Про політичну долю в Україні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі українці, ймовірно, дізнаються вже 30 квітня, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Як виглядає "пасьянс для Саакашвілі" станом на зараз – пояснив політолог Володимир Фесенко.
"Судячи з сьогоднішньої інформації, з'явився страхувальний план", – написав у фейсбуці 28 квітня політолог Володимир Фесенко.
До теми Саакашвілі в уряді нікому не потрібен: експерти сказали, яку посаду хоче політик
Він розклав "пасьянс" на поточну ситуацію з потенційним призначенням Саакашвілі на якусь посаду у владному органі української держави.
Якщо в Раді не буде голосів за призначення Саакашвілі віцепрем'єром
- У такому разі грузинсько-українському політику запропонують іншу почесну посаду, яка не потребує затвердження в парламенті.
Зауважимо, цього ж дня, 28 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Міхеїлу Саакашвілі запропонували увійти до Національної ради з питань реформ (це дорадчий орган при президентові України, що мав би сприяти керівнику держави формувати стратегію реформ).
Якщо президент Зеленський відкрито буде агітувати за Саакашвілі
- Тоді кандидатуру Міхеїла Саакашвілі таки будуть голосувати у Раді.
Однак, як пише Фесенко, навіть за активної підтримки Зеленського Саакашвілі потрібна ще й підтримка щонайменше 180 депутатів від "Слуги народу" і 50 депутатів з інших фракцій. І якщо першого досягти ще можливо, то другого – "важкувато".
Десь 30 голосів за Саакашвілі з інших фракцій і депутатських груп зібрати можна. Але тоді від СН потрібно не менше 200 голосів, що також важкувато. Ось такий пасьянс,
– підсумував політолог.
Про ймовірне призначення Саакашвілі: головне
- 22 квітня 2020 року Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Шмигаля. Політик погодився на цю пропозицію.
- Президент Зеленський прямо не заявив про підтримку цієї ідеї, але сказав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
- Ситуація в Раді така, що Саакашвілі для свого призначення треба було шукати підтримки в депутатів. Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" стало відомо, що необхідної кількості голосів він не має.
- Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі може стати заступником голови Офісу Президента. Однак політик заявив, що такої пропозиції до нього не надходило.
- За словами журналіста Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".