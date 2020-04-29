Віцепрем'єр чи інша почесна посада: політолог розклав "пасьянс для Саакашвілі"

Про політичну долю в Україні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі українці, ймовірно, дізнаються вже 30 квітня, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Як виглядає "пасьянс для Саакашвілі" станом на зараз – пояснив політолог Володимир Фесенко.

"Судячи з сьогоднішньої інформації, з'явився страхувальний план", – написав у фейсбуці 28 квітня політолог Володимир Фесенко.

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Він розклав "пасьянс" на поточну ситуацію з потенційним призначенням Саакашвілі на якусь посаду у владному органі української держави.

Якщо в Раді не буде голосів за призначення Саакашвілі віцепрем'єром

У такому разі грузинсько-українському політику запропонують іншу почесну посаду, яка не потребує затвердження в парламенті.

Зауважимо, цього ж дня, 28 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Міхеїлу Саакашвілі запропонували увійти до Національної ради з питань реформ (це дорадчий орган при президентові України, що мав би сприяти керівнику держави формувати стратегію реформ).

Якщо президент Зеленський відкрито буде агітувати за Саакашвілі

Тоді кандидатуру Міхеїла Саакашвілі таки будуть голосувати у Раді.

Однак, як пише Фесенко, навіть за активної підтримки Зеленського Саакашвілі потрібна ще й підтримка щонайменше 180 депутатів від "Слуги народу" і 50 депутатів з інших фракцій. І якщо першого досягти ще можливо, то другого – "важкувато".

Десь 30 голосів за Саакашвілі з інших фракцій і депутатських груп зібрати можна. Але тоді від СН потрібно не менше 200 голосів, що також важкувато. Ось такий пасьянс,

– підсумував політолог.

Про ймовірне призначення Саакашвілі: головне

22 квітня 2020 року Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Шмигаля. Політик погодився на цю пропозицію.

запропонували з питань реформ в уряді Шмигаля. Політик погодився на цю пропозицію. Президент Зеленський прямо не заявив про підтримку цієї ідеї, але сказав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

цієї ідеї, але сказав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України. Ситуація в Раді така, що Саакашвілі для свого призначення треба було шукати підтримки в депутатів . Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" стало відомо, що необхідної кількості голосів він не має.

. Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" стало відомо, що необхідної кількості голосів він не має. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі може стати заступником голови Офісу Президента. Однак політик заявив, що такої пропозиції до нього не надходило.

Однак політик заявив, що такої пропозиції до нього не надходило. За словами журналіста Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".



Саакашвілі та Україна: головні дати / Інфографіка 24 каналу