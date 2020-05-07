Михаила Саакашвили назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ

Политика Михаила Саакашвили 7 мая назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Указ о назначении Саакашвили опубликован на сайте президента.

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Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет дать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных перемен в жизни страны,

– добавил Владимир Зеленский.

Заметим, что заместителем Саакашвили президент назначил Александра Ольшанского.

Что известно об Александре Ольшанском?

Ольшанский – украинский предприниматель и общественный деятель в области информационных технологий, президент холдинга Internet Invest Group.

Зеленский также внес изменения в предыдущие указы относительно Нацсовета реформ.

В состав Нацсовета реформ входят:

Председатель Верховной Рады (по согласию);

премьер-министр Украины;

первый вице-премьер-министр;

вице-премьер-министры и другие члены Кабинета Министров, которые возглавляют министерства – по согласованию с премьер-министром;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

руководитель Офиса Президента;

председатель Исполнительного комитета реформ и его заместитель.

Кроме того, по соглашению в совет входят глава Нацбанка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя от общественных объединений.

Что известно о Нацсовете реформ?

Был создан в 2014 году по указу тогда президента Петра Порошенко. Она является специальным консультативно-совещательным органом по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению единой государственной политики реформ и их реализации.

Что известно о поиске новой должности для Саакашвили в Украине

Михаилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у политика есть потенциал для поддержки правительства.

Сам Саакашвили уверял, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.

Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа", которая не готова была предоставить большинство голосов в парламенте для назначения политика на новую должность.

В Грузии раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.

Впоследствии Юрий Бутусов сообщил, что в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

Еще позже ряд СМИ сообщали, что Саакашвили может получить должность в Нацсовете реформ.



Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала