Михаила Саакашвили назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ
Политика Михаила Саакашвили 7 мая назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Такое решение принял президент Владимир Зеленский.
Указ о назначении Саакашвили опубликован на сайте президента.
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Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет дать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных перемен в жизни страны,
– добавил Владимир Зеленский.
Заметим, что заместителем Саакашвили президент назначил Александра Ольшанского.
Что известно об Александре Ольшанском?
Ольшанский – украинский предприниматель и общественный деятель в области информационных технологий, президент холдинга Internet Invest Group.
Зеленский также внес изменения в предыдущие указы относительно Нацсовета реформ.
В состав Нацсовета реформ входят:
- Председатель Верховной Рады (по согласию);
- премьер-министр Украины;
- первый вице-премьер-министр;
- вице-премьер-министры и другие члены Кабинета Министров, которые возглавляют министерства – по согласованию с премьер-министром;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны;
- руководитель Офиса Президента;
- председатель Исполнительного комитета реформ и его заместитель.
Кроме того, по соглашению в совет входят глава Нацбанка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя от общественных объединений.
Что известно о Нацсовете реформ?
Был создан в 2014 году по указу тогда президента Петра Порошенко. Она является специальным консультативно-совещательным органом по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению единой государственной политики реформ и их реализации.
Что известно о поиске новой должности для Саакашвили в Украине
- Михаилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у политика есть потенциал для поддержки правительства.
- Сам Саакашвили уверял, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.
- Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа", которая не готова была предоставить большинство голосов в парламенте для назначения политика на новую должность.
- В Грузии раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.
- Впоследствии Юрий Бутусов сообщил, что в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".
- Еще позже ряд СМИ сообщали, что Саакашвили может получить должность в Нацсовете реформ.
Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала