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      Саакашвили подтвердил, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

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      Саакашвілі прокоментував інформацію про призначення віцепрем'єром / 24 канал

      Михеил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительства Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ.

      Сакашвили также имел разговор с премьер-министром, об этом бывший глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии написал на своей фейсбук-странице.

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      Он отметил, что со Шмыгалем "имел содержательный и полезный разговор". Во время него "подробно обсудили все вопросы", связанные с возможным назначением Саакащвили.

      Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на позитивном, так и негативном опыте,
      – написал Сакашвили.

      Бывший глава Одесской ОГА добавил, что "вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе". По его словам, все для того, чтобы "Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".

      • Информация о возможном назначении на пост вицепремьера появилась 22 апреля. В частности, ее подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
      • Михеил Саакашвили примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. На этот же день запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады, поэтому именно тогда нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.

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      • В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре Саакашвили пересек польско-украинскую границу со скандалом, конфликтом с пограничниками и правоохранителями.
      • 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
      • 12 февраля 2018 Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу: мол, он находился на территории Украины незаконно.

      Важно. 28 мая 2019 года Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

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      Саакашвілі може стати віцепрем'єром
      Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Назначения Зеленского Правительство Шмыгаля Президент Украины Михаил Саакашвили
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