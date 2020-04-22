Саакашвили подтвердил, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
Михеил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительства Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ.
Сакашвили также имел разговор с премьер-министром, об этом бывший глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии написал на своей фейсбук-странице.
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Он отметил, что со Шмыгалем "имел содержательный и полезный разговор". Во время него "подробно обсудили все вопросы", связанные с возможным назначением Саакащвили.
Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на позитивном, так и негативном опыте,
– написал Сакашвили.
Бывший глава Одесской ОГА добавил, что "вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе". По его словам, все для того, чтобы "Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".
- Информация о возможном назначении на пост вицепремьера появилась 22 апреля. В частности, ее подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
- Михеил Саакашвили примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. На этот же день запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады, поэтому именно тогда нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.
Что надо знать о Саакашвили: выдворении и возврате
- В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре Саакашвили пересек польско-украинскую границу со скандалом, конфликтом с пограничниками и правоохранителями.
- 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
- 12 февраля 2018 Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу: мол, он находился на территории Украины незаконно.
Важно. 28 мая 2019 года Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.
- В октябре Саакашвили пожаловался на Порошенко в ГПУ из-за выдворения из Украины. Прокуратура открыла дело, а впоследствии передала его в ГБР.
- В то же время 20 ноября Верховный суд Украины отказал Саакашвили в иске к Госпогранслужбе, Миграционной службе и МВД о признании незаконным его реадмиссии (выдворении) в Польшу.
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