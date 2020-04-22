Саакашвілі підтвердив, що отримав пропозицію від Зеленського стати віцепрем'єром

Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського стати віце-прем'єром в уряду Україні Дениса Шмигаля з питань реформ.

Сакашвілі також мав розмову із прем’єр-міністром, про це ексочільник Одеської ОДА та колишній президент Грузії написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Він зазначив, що із Шмигалем "мав змістовну і корисну розмову". Під час неї "детально обговорили всі питання", пов'язані з можливим призначенням Саакащвілі.

Я представлю в Верховній раді свою програму невідкладних змін та моєї участі в роботі уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які утворилися у мене як поза межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді,

– написав Сакашвілі.

Колишній очільник Одеської ОДА додав, що "разом з командою президента готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві". За його словами, усе для того, аби "Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами".

Інформація про можливе призначення на пост віцепрем'єра з'явилася 22 квітня. Зокрема, її підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Міхеїл Саакашвілі візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. На цей ж день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради, тому саме тоді нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.

Що треба знати про Саакашвілі: видворення та повернення

У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом, конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно.

Важливо. 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

У жовтні Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Прокуратура відкрила справу, а згодом передала її до ДБР.

Водночас 20 листопада Верховний суд України відмовив Саакашвілі їу позові до Держприкордонслужби, Міграційної служби та МВС про визнання незаконною його реадмісії (видворення) до Польщі.

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Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу