Саакашвілі повертається: найцікавіші факти та курйози з біографії політика

Президент України Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. У житті лідера "Руху нових сил" і колишнього очільника Одеської ОДА трапилася не одна знакова подія. 24 канал пропонує Вам згадати, чим прославився цей політик. Про цікаві факти з його життя – читайте далі.

"Золотий хлопчик" Міша

Народився Міхеїл Саакашвілі 21 грудня 1967 року у Тбілісі у вельми шанованій родині. Його батько Ніколоз був відомим у Грузії лікарем, а мати Гіулі Аласанія – професором історії. Цікавим є і той факт, що Мішико з’явився на світ у один день з іншим відомим уродженцем Грузії – тираном Йосипом Сталіним, і у молоді роки навіть цим пишався.

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У дитинстві Саакашвілі був круглим відмінником і закінчив школу з золотою медаллю. Можливо, так на нього вплинув дядько, який працював у радянській місії в ООН і фактично займався вихованням свого племінника. Мав вплив авторитетний родич і на захоплення майбутнього президента Грузії мовами – саме з його вказівки Міхеїл ще у ранні роки почав вивчати англійську та французьку: у майбутньому політику це дуже знадобилося. Маленький Міхо захоплювався плаванням, музикою, баскетболом, займався і в шкільному театрі та навіть намагався зняти рімейк відомого телесеріалу "Спрут".



Таланти Міхеїла Саакашвілі почали пробиватися ще у дитинстві

У підсумку талановитий хлопчина без проблем вступив до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка, а конкурс у 1985-му був шаленим – щонайменше 20 осіб на місце. Чому він обрав Київ, а не Москву? За словами його одногрупників, якість освіти нічим не відрізнялася, проте вже тоді у Білокам’яній за вступ вимагали чималеньку суму – 50 тисяч рублів, натомість у Саакашвілі була непогана підготовка, щоб вступити без хабара та завдяки знанням.

Це він і довів під час навчання, ставши одним із найкращих студентів курсу та беручи участь ледь не у всіх заходах, які організовували міжнародні інституції. Показав Саакашвілі, що може багато, також під час захисту курсових і диплому, оскільки робив це англійською мовою.

Мав Міхеїл і не менш талановитих однокурсників – зокрема, з ним разом вчилися політолог Віталій Бала та колишній очільник Львівської ОДА екс-регіонал Василь Горбаль. Крім того, під час навчання у закладі вищої освіти Саакашвілі познайомився з п'ятим українським президентом Петром Порошенком.

Закінчивши Київський університет, Саакашвілі повернувся на Батьківщину та отримав роботу в державному комітеті захисту прав людини, де працював юристом-консультантом. Згодом він здобув грант на навчання у Страсбурзькому Міжнародному інституті прав людини та опісля став стипендіатом Держдепартаменту США, що дало йому змогу здобути ступінь магістра права в Колумбійському університеті. Також чинний лідер "Руху нових сил" навчався в Університеті Вашингтона, стажувався в Академії європейського права у Флоренції та в Гаазькій академії міжнародного права.



Саакашвілі під час навчання у США

Батоно Міхеїл

Увірвався Міхеїл Саакашвілі у грузинську політику стрімко та миттєво, немов буревій. Тоді сонна пострадянська Грузія навіть не усвідомлювала, що політик може бути настільки яскравим і резонансним. Спочатку депутат, потім представник Грузії в ПАРЄ та міністр юстиції пробуджував країну ледь не щодня: збирав книги для тюремних бібліотек, своїм прикладом закликав чиновників здавати кров для перевірки на наркотики, переконував членів уряду погодитися на конфіскацію палаців і мільйонів у самих себе.

Спершу Саакашвілі підтримував на той час чинного президента країни Едуарда Шеварднадзе та навіть був його улюбленцем. Проте за кілька років став його чи не найзапеклішим опонентом, очоливши Революцію Троянд, яка у підсумку дала йому шлях на президентський трон, на який він сходив двічі.

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І почалися в Грузії реформи. Окрім зміни влади, відбулася в країні і зміна прапора. Також Саакашвілі вдалося побороти корупцію, розбудувати грузинські міста, залучити іноземні інвестиції та створити поліцію світового зразка. Щоправда, його противники наголошують, що водночас зросла ціна на нерухомість і корупція з низів перекочувала до верхівки. Крім того, Саакашвілі звинувачують у силових розгонах мітингів. Але як би там не було, реформи Саакашвілі нарекли "грузинським дивом". За словами відомого російського підприємця Євгена Чичваркіна, до позитивних перетворень є причетним не лише Саакашвілі, а також міністр економіки Каха Бендукідзе та міністр внутрішніх справ Іване Мерабішвілі: один створював економічне диво, а другий всіх садив, натомість колишній очільник Одеської ОДА усіх прикривав.



Міхеїл Саакашвілі – один із творців "грузинського дива"

Роль кровожерливого Путіна у житті Саакашвілі

Нам не потрібна Росія як ворог. Нам потрібна Росія як друг, як сильний союзник. Сьогодні я хочу протягнути Росії руку дружби від імені грузинського народу. І я хочу, щоб ця дружба розвивалася та затверджувалася.

Такі слова виголошував Міхеїл Саакашвілі під час першої своєї інавгурації. І, можливо, таке прагнення дружити з природженим агресором зіграло з ним у майбутньому злий жарт. Потім з боку Росії почалися не лише заборони грузинського вина, сирів і навіть артистів, а й прототип війни на Донбасі – захоплення Південної Осетії та Абхазії. Хоча збройне протистояння тривало лише 5 днів, російські танки ледь не дійшли до столиці Тбілісі, і у місті почалася паніка. Президент, зі свого боку, всіх запевняв, що його війська є готовими до оборони. У підсумку Путін задовольнився лише анексією частини Грузії.

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Це протистояння дуже нагадує конфлікт на Сході України: зі своїми сепаратистами, гібридною та інформаційною війнами, а також занепокоєнням з боку світової спільноти. Воно триває й досі, зокрема і з боку самого Саакашвілі, який за найліпшої нагоди поривається вколоти вічного господаря Кремля.



Міхеїл Саакашвілі та Володимир Путін

Саакашвілі та Україна

Вперше Україна дізналася про Саакашвілі в 2003 році, коли той у Грузії очолив мирну Революцію Троянд. Проте ближче з ним українці познайомилися вже під час своїх протестів проти пострадянського синдрому – Помаранчевої Революції. Тоді Міхеїл стояв на Майдані та підтримував тодішнього кандидата у президенти Віктора Ющенка. Крім того, він ділився з українськими політиками своїм досвідом щодо змін і як організувати революцію. До прикладу, як розповідав Саакашвілі у своїй книзі "Пробудження сили", він навіть вчив п'ятого президента Петра Порошенка.

Був чоловік, якого я знаю зі студентської лави – Порошенко. Він зацікавився саме цими моїми словами. І після зборів попросив розповісти, як робити революції. Я почав перераховувати: знадобляться намети, рок-групи, теплий одяг, якийсь бренд треба придумати. Він все це записав.

Згодом доля звела політиків іще раз. Після закінчення другого президентства у Грузії та звинувачення з боку нової влади у фінансових махінаціях Саакашвілі змінив політичне поле. Посприяла цьому і Революція Гідності, під час якої він повернувся на український Майдан. А після успіху Революції почав створювати "українське диво".

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Спершу Саакашвілі став радником Порошенка, а потім гарант надав йому українське громадянство та зробив очільником Одеської обласної адміністрації. Почав реформувати Україну він знову дуже гучно: були і руйнування бульдозером незаконних будов на пляжах Одеси, і боротьба з корупцією на Одеській митниці. Імовірно, останнє і стало яблуком розбрату між ним і фактично усім політичним істеблішментом України. Зокрема, політик звинувачував тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка та його "Народний фронт" у блокуванні роботи міністра економрозвитку Айвараса Абромавічуса, а колишнього сірого кардинала Банкової Ігоря Кононенка – у тіньових схемах, пов’язаних з Одеським припортовим заводом.



Саакашвілі розпочав змінювати Україну з Одеси

Крім того, Саакашвілі виступив за призначення головою Одеської митниці представниці своєї команди Юлії Марушевскої. А весь час перебування її на посаді критикував очільника ДФС Романа Насірова і здійснював заклики щодо його звільнення.

А потім сталося те, що всі і так прекрасно знають – Порошенко звільнив Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА та забрав у нього громадянство, оскільки той нібито приховав інформацію про кримінальні провадження, відкриті проти нього у Грузії. Були ще арешти, суди та славнозвісний "прорив Саакашвілі", коли політик разом із прихильниками та політичними соратниками прорвався через українсько-польський кордон, який для нього тодішня влада закрила. Зрештою, усі ці події на самого Саакашвілі мали дуже позитивний вплив, оскільки замість того, щоб втрачати рейтинг, він здобув ще більше популярності та створив власну партію "Рух нових сил".

Проте, у лютому 2018 року Саакашвілі був вимушений покинути Україну, і зробив він це не з власної волі. Спершу його вкотре затримали у Києві, а після цього депортували чартерним літаком до Варшави, бо саме звідти він, на переконання Порошенка та його оточення, нелегально повернувся на українську територію під час вищезазначеного прориву. Згодом йому терміном на три роки (до 13 лютого 2021 року) заборонили і в’їзд до другої батьківщини.

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За кордоном Саакашвілі здебільшого проживав у Варшаві та Амстердамі. У столиці Нідерландів він ще й викладав. Зокрема, навесні 2018 року колишній очільник Одещини став лектором в Академії спікерів. Як переконував політик, гонорари за лекції у місцевих університетах перевищували його річний дохід на посаді голови Одеської ОДА. Також він зізнавався, що не шикує: купує продукти у місцевому супермаркеті, ходить у спортзал і пересувається містом на велосипеді.

Саакашвілі неодноразово заявляв, що на чужині йому сумно, відтак раз-по-раз розповідав про плани повернутися до України. Остання гучна заява пролунала напередодні першого туру президентських виборів. Тоді він навіть придбав квиток. Своє рішення політик пояснював переконаннями, що колишній український гарант Петро Порошенко не мав пройти до другого туру. Але у Держприкордонслужбі на ці слова відповіли красномовно: "Саакашвілі назад не впустимо, тому що ця особа не є громадянином України та не має підстав для в'їзду до України до 2021 року".

До цього часу третьому грузинському президенту все ж чекати не довелося, і повертається він набагато раніше, а саме 29 травня 2019 року. Прилітає Саакашвілі рейсом Варшава – Київ: його літак має прибути о 17:15. А передувало цьому рішення новообраного президента Володимира Зеленського, який вніс зміни до указу Порошенка про позбавлення Саакашвілі громадянства. Відтак, уродженець Грузії знову став українцем.



Діяльність Саакашвілі в Україні: інфографіка 24 каналу

Найгучніші скандали та курйози за участю Саакашвілі

Краватка

До української кар’єри Саакашвілі всі знали завдяки випадку з краваткою, коли він її почав жувати у ефірі BBC. Сам же політик не дуже любить згадувати цей інцидент і вважає його дурістю. Хоча зрозуміти тодішній нервовий стан політика можна – ефір відбувався у серпні 2008-го, за кілька днів після "завершення" військового протистояння у Південній Осетії.

"Бебебе" від Авакова

У грудні 2015-го прямо на очах українського президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков влаштував словесну перепалку з Саакашвілі. А причиною стала корупція, точніше кожен хотів довести, що він з нею бореться найкраще та є більшим українцем. Після взаємних обвинувачень урядовець кинув в очільника Одеської ОДА стакан з водою.

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Хто живе на даху

Свіжий випадок, який трапився у грудні 2017 року. Під час першої спроби затримати Саакашвілі, співробітники СБУ навідалися до нього додому. Але той утік від них на дах. Зрештою, спецпризначенці оточили політика та повільно провели його до виходу.

як розгорталися останні події навколо міхеїла саакашвілі: