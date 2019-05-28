17:02
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

      2580 Читать новость на русском
      Саакашвілі повертається в Україну - Зеленський повернув йому українське громадянство
      Міхеїл Саакашвілі / ru.armeniasputnik.am

      Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі, таким чином внісши зміни в указ свого попередника Петра Порошенка.

      Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеїлом громадянства України, – зазначено в указі №329/2019.

      Читайте також: Чому повернення Саакашвілі до України стане тестом для Зеленського

      Політик вже відреагував на повернення йому громадянства України. 

      Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!
      – написав він на своїй сторінці у Facebook.

      До слова, 28 травня міський голова Львова Андрій Садовий закликав новообраного президента України Володимира Зеленського скасувати указ Порошенка і відновити українське громадянство для Міхеїла Саакашвілі.

      У чому суть епопеї з українським громадянством Саакашвілі?

      26 травня 2015 року президент Порошенко надав Саакашвілі громадянство України. Відтоді він встиг побувати головою Одеської ОДА, але у 2016 році склав свої повноваження.

      У липні 2017-ого колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну. 

      У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. А 5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Михайла Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі.

      Якби Саакашвілі екстрадували з України в Грузію як особу без громадянства, у Тбілісі його чекав би арешт.

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

      У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського зібрала 60 тисяч голосів, її скерували на розгляд
      сьогодні
      53206
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Саакашвілі втратив українське громадянство Міхеїл Саакашвілі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      сьогодні , 17:02 Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      Блог Соцмережі 14
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      сьогодні , 17:01 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 11139
      Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться
      сьогодні , 16:04 Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться
      Тетяна Мартинюк 365
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      сьогодні , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      Злой Одессит 781
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 14:20 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 3369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук