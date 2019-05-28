Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі, таким чином внісши зміни в указ свого попередника Петра Порошенка.

Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеїлом громадянства України, – зазначено в указі №329/2019.

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Політик вже відреагував на повернення йому громадянства України.

Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

До слова, 28 травня міський голова Львова Андрій Садовий закликав новообраного президента України Володимира Зеленського скасувати указ Порошенка і відновити українське громадянство для Міхеїла Саакашвілі.

У чому суть епопеї з українським громадянством Саакашвілі?

26 травня 2015 року президент Порошенко надав Саакашвілі громадянство України. Відтоді він встиг побувати головою Одеської ОДА, але у 2016 році склав свої повноваження.

У липні 2017-ого колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. А 5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Михайла Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі.

Якби Саакашвілі екстрадували з України в Грузію як особу без громадянства, у Тбілісі його чекав би арешт.

​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.