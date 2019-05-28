16:23
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Садовий закликав Зеленського відновити громадянство України для Саакашвілі

      409 Читать новость на русском
      Андрій Садовий і Міхеїл Саакашвілі
      Андрій Садовий і Міхеїл Саакашвілі / Фото 24 каналу

      Мер Львова Андрій Садовий закликав новообраного президента України Володимира Зеленського скасувати указ Порошенка і відновити українське громадянство для Міхеїла Саакашвілі.

      Лідер "Самопомочі" зауважив, що Саакашвілі є неординарною постаттю та викликає різні емоції в українців.

      Читайте також: Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем'єр-міністра

      Для мене він – товариш, який приїхав в Україну в найважчі часи. Не напрошувався, а приїхав на запрошення української влади. Позбавлення його громадянства лише за те, що посмів піти проти Порошенка, було принизливим актом як для самого Президента, так і інституту українського громадянства,
      – наголосив Садовий.

      Тому, мер Львова закликав президента Володимира Зеленського скасувати цей указ Порошенка і відновити Саакашвілі українське громадянство та дозволити повернутися в країну.

      Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

      У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

      Що кажуть про повернення Саакашвілі в україну за Зеленського: хроніка
      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського зібрала 60 тисяч голосів, її скерували на розгляд
      сьогодні
      52884
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Президент України Андрій Садовий Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться
      сьогодні , 16:04 Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться
      Тетяна Мартинюк 161
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      сьогодні , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      Злой Одессит 650
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 14:20 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 3276
      "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      сьогодні , 13:31 "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      1777
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сьогодні , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 2507
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук