Садовий закликав Зеленського відновити громадянство України для Саакашвілі

Мер Львова Андрій Садовий закликав новообраного президента України Володимира Зеленського скасувати указ Порошенка і відновити українське громадянство для Міхеїла Саакашвілі.

Лідер "Самопомочі" зауважив, що Саакашвілі є неординарною постаттю та викликає різні емоції в українців.

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Для мене він – товариш, який приїхав в Україну в найважчі часи. Не напрошувався, а приїхав на запрошення української влади. Позбавлення його громадянства лише за те, що посмів піти проти Порошенка, було принизливим актом як для самого Президента, так і інституту українського громадянства,

– наголосив Садовий.

Тому, мер Львова закликав президента Володимира Зеленського скасувати цей указ Порошенка і відновити Саакашвілі українське громадянство та дозволити повернутися в країну.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.