Садовый призвал Зеленского восстановить гражданство Украины для Саакашвили

Мэр Львова Андрей Садовый призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отменить указ Порошенко и восстановить украинское гражданство для Михеила Саакашвили.

Лидер "Самопомочи" отметил, что Саакашвили является неординарной фигурой и вызывает различные эмоции у украинцев.

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Для меня он – товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти. Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого Президента, так и института украинского гражданства,

– подчеркнул Садовый.

Поэтому, мэр Львова призвал президента Владимира Зеленского отменить этот указ Порошенко и восстановить Саакашвили украинское гражданство и разрешить вернуться в страну.

Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.



В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, что дает право на проживание в ЕС. Благодаря нему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется для возвращения в Украину.