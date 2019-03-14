Кому выгодно возвращение Саакашвили в Украину

Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля. Кому это выгодно и на рейтинги какого кандидата повлияет – узнавали журналисты 24 канала.

Политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу объяснил, что такие действия Саакашвили – попытка повлиять на результаты второго тура президентских выборов. В первом вряд ли это что-то изменит.

Сложно ответить сейчас, кому это будет выгодно, но кому точно не будет – это действующему президенту. Потому что, когда Саакашвили депортировали из Украины силовым методом, то он понимал, что это делается с реального влияния действующей власти, в частности Петра Порошенко. Поэтому для понимания, кому будет помогать Саакашвили, можно пойти от обратного – действующему президенту он точно помогать не будет. И, скорее всего, будет действовать против него.

То есть это может быть сознательной провокацией со стороны Саакашвили, чтобы повлиять на рейтинг Порошенко, показав его в плохом свете.

Если во втором туре окажется действующий президент, то попытка возвращения Саакашвили будет бить по его рейтингу и "внешнему виду". Потому что украинская власть до сих пор не научилась выходить из таких ситуаций с нормальным лицом. Таким образом, чтобы граждане однозначно сказали: "правильно сделали", то есть в соответствии с законом и таким образом, который соответствует нашим ценностям. А силовые структуры часто некачественно выполняют свои обязанности,

– отметил Дмитрий Купира.

Почему Саакашвили не впускают на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



Пограничники уже сделали заявление, что не впустят Саакашвили на территорию страны.