Саакашвили возвращается в Украину: пограничники говорят, что не впустят его

Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля, в День дурака. Чтобы подтвердить свои слова, Саакашвили даже показал электронный билет.

Политик планирует вылететь из Варшавы в Киев и 1 апреля в 14:05 – приземлиться в Борисполе.

Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину,

– сказал Саакашвили 12 марта в телеэфире.

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Саакашвили показал свой билет на самолет в Украину

Однако в Госпогранслужбе заявили, что они не впустят Саакашвили назад в Украину – ни сейчас, ни 1 апреля, которое будет следующим днем после президентских выборов.

"Этот человек не является гражданином Украины и не имеет оснований для его въезда в Украину до 2021 года", – заявил в комментарии "ВВС Украина" пресс-секретарь пограничников Олег Слободян.

Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины? В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. Вскоре после этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. 12 февраля 2018 года политика задержали в Киеве. После этого Саакашвили депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии политику запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. После этого Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах.