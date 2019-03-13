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      Саакашвили возвращается в Украину: пограничники говорят, что не впустят его

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      Саакашвили заявил, что возвращается в Украину
      Саакашвили заявил, что возвращается в Украину / 24 канал

      Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля, в День дурака. Чтобы подтвердить свои слова, Саакашвили даже показал электронный билет.

      Политик планирует вылететь из Варшавы в Киев и 1 апреля в 14:05 – приземлиться в Борисполе.

      Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину,
      – сказал Саакашвили 12 марта в телеэфире.

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      Саакашвілі повернення Україна 1 квітня квиток
      Саакашвили показал свой билет на самолет в Украину

      Однако в Госпогранслужбе заявили, что они не впустят Саакашвили назад в Украину – ни сейчас, ни 1 апреля, которое будет следующим днем после президентских выборов.

      "Этот человек не является гражданином Украины и не имеет оснований для его въезда в Украину до 2021 года", – заявил в комментарии "ВВС Украина" пресс-секретарь пограничников Олег Слободян.

      Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины? В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. Вскоре после этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. 12 февраля 2018 года политика задержали в Киеве. После этого Саакашвили депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии политику запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. После этого Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Госпогранслужба Выборы Президента 2019 Михаил Саакашвили
      Источник: 24 Канал
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