Разные олигархи хотят разных президентов: политические "договорняки" перед выборами-2019

Пока Арсен Аваков пытается сдружиться с Юлией Тимошенко, есть "народнофронтовцы", которые пытаются наладить связи с "Блоком Петра Порошенко". Чиновники из правящей коалиции, которые хотят примкнуть к оппозиции; оппоненты, которые враждуют лишь на публику; политические договорняки во главе с олигархами – этим сопровождаются нынешние избирательные гонки.

Кто с кем и против кого – узнавали журналисты 24 канала.

Читайте также: "Народный фронт" на грани развала: однопартийцы разделились на два лагеря

Взаимные обвинения в подкупе. Обыски в офисах конкурентов. Громкие коррупционные скандалы. Однако, в 2019 году избирательный период сопровождают не только этим. Уже состоялось и несколько неожиданных объединений.

Развал "Народно фронта" на два лагеря

Арсен Аваков, говорят, в союзе с Юлией Тимошенко. Хотя оба, конечно, уже отрицают.

"Народный фронт" хочет остаться при своих позициях, у них много министров, они раскладывают яйца во все корзины, чтобы сохранить позиции,

– подчеркнул политолог Александр Солонтай.

А тем временем, пишут журналисты, другая часть "Народного фронта", сближается, наоборот, с Блоком Петра Порошенко.



Турчинов и Парубий склоняются к Порошенко



Аваков и Мартыненко склоняются к Тимошенко Аваков и Мартыненко склоняются к Тимошенко А сам президент очень часто появляется на каналах Медведчука ("112 Украина"). А кандидат, который в партии вместе с Медведчуком – Юрий Бойко – появляется на телеканале, который связывают с Порошенко ("Прямой"). Объединение с Гриценко Важным стало объединение кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Андрея Садового. К ним присоединились и Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап. Андрею Садовому Гриценко пообещал "Быть честным". А вот Гнап говорит, это поддержал без всяких предварительных договоренностей. Я поддержал Гриценко безусловно, я и до сих пор забанен у Гриценко в фейсбуке,

– заявил политик Дмитрий Гнап.

Разные олигархи хотят разного президента

В то же время, недавно в эфире одного из телеканалов Тимошенко, Гриценко, Садовый и Владимир Зеленский подписали меморандум, согласно которому обязуются совместно следить за честными выборами.

Их совместное появление на телеканале свидетельствует о желании его владельца – олигарха Игоря Коломойского – чтобы власть изменилась, так говорят эксперты.

Анализ телекартинки показывает, что Ахметов и Порошенко хотят, чтобы власть осталась, а Пинчук и Коломойский, чтобы президент сменился,

– пояснил политолог Александр Солонтай.



Ахметов, Пинчук, Коломойский

Окончательно в списке кандидатов в президенты – 39 человек. Их имена и фамилии едва втиснули в бюллетень 80 сантиметров длиной. Такое количество желающих сесть в кресло гаранта – рекорд для Украины.



Президентские выборы в Украине 2019

О кандидатах в президенты – читайте здесь.

О недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.