Разные олигархи хотят разных президентов: политические "договорняки" перед выборами-2019
Пока Арсен Аваков пытается сдружиться с Юлией Тимошенко, есть "народнофронтовцы", которые пытаются наладить связи с "Блоком Петра Порошенко". Чиновники из правящей коалиции, которые хотят примкнуть к оппозиции; оппоненты, которые враждуют лишь на публику; политические договорняки во главе с олигархами – этим сопровождаются нынешние избирательные гонки.
Кто с кем и против кого – узнавали журналисты 24 канала.
Читайте также: "Народный фронт" на грани развала: однопартийцы разделились на два лагеря
Взаимные обвинения в подкупе. Обыски в офисах конкурентов. Громкие коррупционные скандалы. Однако, в 2019 году избирательный период сопровождают не только этим. Уже состоялось и несколько неожиданных объединений.
Развал "Народно фронта" на два лагеря
Арсен Аваков, говорят, в союзе с Юлией Тимошенко. Хотя оба, конечно, уже отрицают.
"Народный фронт" хочет остаться при своих позициях, у них много министров, они раскладывают яйца во все корзины, чтобы сохранить позиции,
– подчеркнул политолог Александр Солонтай.
А тем временем, пишут журналисты, другая часть "Народного фронта", сближается, наоборот, с Блоком Петра Порошенко.
Турчинов и Парубий склоняются к Порошенко
Аваков и Мартыненко склоняются к Тимошенко
А сам президент очень часто появляется на каналах Медведчука ("112 Украина"). А кандидат, который в партии вместе с Медведчуком – Юрий Бойко – появляется на телеканале, который связывают с Порошенко ("Прямой").
Объединение с Гриценко
Важным стало объединение кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Андрея Садового. К ним присоединились и Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап. Андрею Садовому Гриценко пообещал "Быть честным". А вот Гнап говорит, это поддержал без всяких предварительных договоренностей.
Я поддержал Гриценко безусловно, я и до сих пор забанен у Гриценко в фейсбуке,
– заявил политик Дмитрий Гнап.
Разные олигархи хотят разного президента
В то же время, недавно в эфире одного из телеканалов Тимошенко, Гриценко, Садовый и Владимир Зеленский подписали меморандум, согласно которому обязуются совместно следить за честными выборами.
Их совместное появление на телеканале свидетельствует о желании его владельца – олигарха Игоря Коломойского – чтобы власть изменилась, так говорят эксперты.
Анализ телекартинки показывает, что Ахметов и Порошенко хотят, чтобы власть осталась, а Пинчук и Коломойский, чтобы президент сменился,
– пояснил политолог Александр Солонтай.
Ахметов, Пинчук, Коломойский
Окончательно в списке кандидатов в президенты – 39 человек. Их имена и фамилии едва втиснули в бюллетень 80 сантиметров длиной. Такое количество желающих сесть в кресло гаранта – рекорд для Украины.
Президентские выборы в Украине 2019
О кандидатах в президенты – читайте здесь.
О недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.
Выбор редакции
-
Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финал скандального расследования11 марта , 23:15
-
Главные новости 11 марта: убийственная непогода в Украине и новая провокация России на Азове11 марта , 22:17
-
Как вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство: неожиданные подробности11 марта , 21:23