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      Разные олигархи хотят разных президентов: политические "договорняки" перед выборами-2019

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      Пока Арсен Аваков пытается сдружиться с Юлией Тимошенко, есть "народнофронтовцы", которые пытаются наладить связи с "Блоком Петра Порошенко". Чиновники из правящей коалиции, которые хотят примкнуть к оппозиции; оппоненты, которые враждуют лишь на публику; политические договорняки во главе с олигархами – этим сопровождаются нынешние избирательные гонки.

      Кто с кем и против кого – узнавали журналисты 24 канала.

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      Взаимные обвинения в подкупе. Обыски в офисах конкурентов. Громкие коррупционные скандалы. Однако, в 2019 году избирательный период сопровождают не только этим. Уже состоялось и несколько неожиданных объединений.

      Развал "Народно фронта" на два лагеря

      Арсен Аваков, говорят, в союзе с Юлией Тимошенко. Хотя оба, конечно, уже отрицают.

      "Народный фронт" хочет остаться при своих позициях, у них много министров, они раскладывают яйца во все корзины, чтобы сохранить позиции,
      – подчеркнул политолог Александр Солонтай.

      А тем временем, пишут журналисты, другая часть "Народного фронта", сближается, наоборот, с Блоком Петра Порошенко.

      порошенко турчинов парубій
      Турчинов и Парубий склоняются к Порошенко

      аваков мартиненко тимошенко
      Аваков и Мартыненко склоняются к Тимошенко

      А сам президент очень часто появляется на каналах Медведчука ("112 Украина"). А кандидат, который в партии вместе с Медведчуком – Юрий Бойко – появляется на телеканале, который связывают с Порошенко ("Прямой").

      Объединение с Гриценко

      Важным стало объединение кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Андрея Садового. К ним присоединились и Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап. Андрею Садовому Гриценко пообещал "Быть честным". А вот Гнап говорит, это поддержал без всяких предварительных договоренностей.

      Я поддержал Гриценко безусловно, я и до сих пор забанен у Гриценко в фейсбуке,
      – заявил политик Дмитрий Гнап.

      Разные олигархи хотят разного президента

      В то же время, недавно в эфире одного из телеканалов Тимошенко, Гриценко, Садовый и Владимир Зеленский подписали меморандум, согласно которому обязуются совместно следить за честными выборами.

      Их совместное появление на телеканале свидетельствует о желании его владельца – олигарха Игоря Коломойского – чтобы власть изменилась, так говорят эксперты.

      Анализ телекартинки показывает, что Ахметов и Порошенко хотят, чтобы власть осталась, а Пинчук и Коломойский, чтобы президент сменился,
      – пояснил политолог Александр Солонтай.

      ахметов коломойський пінчук
      Ахметов, Пинчук, Коломойский

      Окончательно в списке кандидатов в президенты – 39 человек. Их имена и фамилии едва втиснули в бюллетень 80 сантиметров длиной. Такое количество желающих сесть в кресло гаранта – рекорд для Украины.

      Президентські вибори 2019
      Президентские выборы в Украине 2019

      О кандидатах в президенты – читайте здесь.
      О недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Игорь Коломойский Ринат Ахметов Виктор Пинчук Народный фронт Арсен Аваков Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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