Різні олігархи хочуть різних президентів: політичні "договорняки" перед виборами-2019

Доки Арсен Аваков намагається здружитися з Юлією Тимошенко, є "народнофронтівці", які намагаються налагодити зв'язки з "Блоком Петра Порошенка". Високопосадовці з владної коаліції, які хочуть примкнути до опозиції; опоненти, які ворогують лише на публіку; політичні договорняки на чолі з олігархами – цим супроводжуються цьогорічні виборчі перегони.

Хто з ким та проти кого – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Взаємні звинувачення у підкупі. Обшуки в офісах конкурентів. Гучні корупційні скандали. Однак у 2019 році виборчий період супроводжують не лише цим. Вже відбулось і кілька неочікуваних об'єднань.

Розвал "Народно фронту" на два табори

Арсен Аваков, кажуть, у союзі з Юлією Тимошенко. Хоча обоє, звісно, вже заперечують.

"Народний фронт" хоче залишитися при своїх позиціях, в них багато міністрів, вони розкладають яйця в усі кошики, щоб зберегти позиції,

– підкреслив політолог Олександр Солонтай.

А тим часом, пишуть журналісти, інша частина "Народного фронту" зближується, навпаки, з Блоком Петра Порошенка.



Турчинов та Парубій схиляються до Порошенка



Аваков та Мартиненко схиляються до Тимошенко Аваков та Мартиненко схиляються до Тимошенко

А сам Президент дуже часто з'являється на каналах Медведчука ("112 Україна"). А кандидат, який у партії разом з Медведчуком – Юрій Бойко – з'являється на телеканалі, який пов'язують з Порошенком ("Прямий").

Об'єднання з Гриценком

Важливим стало об'єднання кандидатів в президенти Анатолія Гриценка і Андрія Садового. До них приєдналися й Дмитро Добродомов та Дмитро Гнап. Андрію Садовому Гриценко пообіцяв "Бути чесним". А от Гнап каже, це підтримав без жодних попередніх домовленостей.

Я підтримав Гриценка безумовно, я й досі забанений у Гриценка в фейсбуці,

– заявив політик Дмитро Гнап.

Різні олігархи хочуть різного президента

Водночас, нещодавно в ефірі одного з телеканалів Тимошенко, Гриценко, Садовий та Володимир Зеленський підписали меморандум, згідно з яким зобов'язуються спільно стежити за чесними виборами.

Їх спільна поява на телеканалі свідчить про бажання його власника – олігарха Ігора Коломойського – аби влада змінилась, так кажуть експерти.

Аналіз телекартинки показує, що Ахметов і Порошенко хочуть, щоб влада лишилась, а Пінчук і Коломойський, щоб президент змінився,

– пояснив політолог Олександр Солонтай.



Ахметов, Пінчук, Коломойський

Остаточно в списку кандидатів в президенти – 39 людей. Їхні імена та прізвища ледь втиснули в бюлетень 80 сантиметрів завдовжки. Така кількість охочих сісти в крісло гаранта – рекорд для України.

Президентські вибори в Україні 2019

Про кандидатів у президенти – читайте тут.

Про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.