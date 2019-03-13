Саакашвілі повертається в Україну: прикордонники кажуть, що не впустять його

Міхеїл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну 1 квітня, в День дурня. Щоб підтвердити свої слова, Саакашвілі навіть показав електронний квиток.

Політик планує вилетіти з Варшави до Києва і 1 квітня о 14:05 – приземлитися у Борисполі.

Цей квиток я взяв, бо впевнений: Порошенко не пройде до другого туру і я більш ніж упевнений, що після цього жоден прикордонник не виконає наказ Порошенка не пускати мене в Україну,

– сказав Саакашвілі 12 березня в телеефірі.

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Саакашвілі показав свій квиток на літак до України

Проте у Держприкордонслужбі заявили, що вони не впустять Саакашвілі назад в Україну – ні зараз, ні 1 квітня, яке буде наступним днем після президентських виборів.

"Ця особа не є громадянином України і не має підстав для його в'їзду в Україну до 2021 року", – заявив у коментарі "ВВС Україна" речник прикордонників Олег Слободян.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України? У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Невдовзі після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну. 12 лютого 2018 року політика затримали в Києві. Після цього Саакашвілі депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом політику заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Після цього Саакашвілі оселився в Амстердамі, де читав лекції в місцевих університетах.