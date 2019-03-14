Кому вигідне повернення Саакашвілі в Україну

Колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну 1 квітня. Кому це вигідно і на рейтинги якого кандидата вплине – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу пояснив, що такі дії Саакашвілі – спроба вплинути на результати другого туру президентських виборів. У першому навряд чи це щось змінить.

Складно відповісти наразі, кому це буде вигідно, але кому точно не буде – це діючому президенту. Тому що, коли Саакашвілі депортували з України силовим методом, то він розумів, що це робиться з реального впливу діючої влади, зокрема Петра Порошенка. Тому для розуміння, кому буде допомагати Саакашвілі, можна піти від зворотного – діючому президенту він точно допомагати не буде. І, швидше за все, буде діяти проти нього.

Тобто це може бути свідомою провокацією з боку Саакашвілі, аби вплинути на рейтинг Порошенка, показавши його у поганому світлі.

Якщо у другому турі опиниться діючий президент, то спроба повернення Саакашвілі буде бити по його рейтингу і "зовнішньому вигляду". Тому що українська влада досі не навчилася виходити з таких ситуацій з нормальним обличчям. У такий спосіб, щоб громадяни однозначно сказали: "правильно зробили", тобто відповідно до закону і у спосіб, який відповідає нашим цінностям. А силові структури часто неякісно виконують свої обов'язки,

– зазначив Дмитро Купира.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства . Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



Прикордонники вже зробили заяву, що не впустять Саакашвілі на територію країни.