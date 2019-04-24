02:39
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Вернется ли Саакашвили в Украину после победы Зеленского: ответ Сакварелидзе

      12 Читати новину українською
      Вернется ли Саакашвили в Украине?
      Вернется ли Саакашвили в Украине? / Коллаж 24 канала

      После озвучивания результата Национального экзит-пола, которые указали на победу Владимира Зеленского на выборах, Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на это. Вернется ли экс-советник Петра Порошенко в Украину – в эфире 24 канала рассказал заместитель генерального прокурора с февраля 2015 года до марта 2016 года Давид Сакварелидзе.

      Возвращение Саакашвили

      По словам Давида Сакварелидзе, он уверен, что Саакашвили после победы Владимира Зеленского вернется в Украину.

      Читайте также: Пограничники ответили на заявления Саакашвили о возвращении после победы Зеленского

      "Надо подождать инаугурацию и пока придут новые люди, которые будут отменять незаконные решения. Там есть два административных незаконных акта – это миграционная служба и запрет СБУ на въезд. Если административный орган сам отменяет незаконные решения, то предмета для судебного разбирательства уже не будет", – сказал Сакварелидзе.

      Он пояснил, что в Саакашвили есть временное ПМЖ Голландии, благодаря которому он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

      Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины?
      В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      Параллели между Грузией и Украиной

      Он также рассказал, что сейчас Украина очень похожа на Грузию в 2003 году. Когда Розовая революция заставила уйти в отставку президента Эдуарда Шеварднадзе. Зато к власти пришел Михаил Саакашвили.

      Шаварнадзе тогда был чем-то похож на Петра Порошенко. Он пытался со всеми идти на компромисс – и с финансовой элитой, и с олигархами, и с региональными элитами и тому подобное. Он не вступал ни с кем в яркие конфронтации, кроме нескольких организаций,
      – сказал гость студии.

      По его словам, Шаварнадзе тогда тоже имел определенное количество людей, которое его поддерживало. Они писали коллективные обращения, делали зявления, что не надо допустить новых политиков и тому подобное.

      "Тогда к Саакашвили было тоже очень много претензий, что у него нет команды, что это за люди и так далее. Но тогда партия Саакашвили смогла взять инициативу порядочностью, бескомпромиссностью и жесткими радикальными шагами к изменениям", – добавил бывший заместитель генпрокурора.

      результати виборів
      Каковы результаты выборов в Украине

      blog_ava
      Заявление Зеленского о судьбе нормандского формата прокомментировали в ОБСЕ
      24 апреля
      704
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Михаил Саакашвили Задержание Саакашвили Порошенко и Зеленский Новости Грузии
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 24 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса
      24 апреля , 22:14 Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса
      921
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 апреля , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 495
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      24 апреля , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 583
      "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      24 апреля , 20:35 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      244
      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      24 апреля , 19:30 Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      Світлана Попова 839
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как самому сделать суперджип на скорую руку - фото
       27 октября 2018 , 09:36
      "Спасибо за прицелы, оптику и другие вещи", – ультрас Шахтера прокомментировали переход Ракицкого в Зенит
       28 января , 23:39
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук