Вернется ли Саакашвили в Украину после победы Зеленского: ответ Сакварелидзе

После озвучивания результата Национального экзит-пола, которые указали на победу Владимира Зеленского на выборах, Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на это. Вернется ли экс-советник Петра Порошенко в Украину – в эфире 24 канала рассказал заместитель генерального прокурора с февраля 2015 года до марта 2016 года Давид Сакварелидзе.

Возвращение Саакашвили

По словам Давида Сакварелидзе, он уверен, что Саакашвили после победы Владимира Зеленского вернется в Украину.

Читайте также: Пограничники ответили на заявления Саакашвили о возвращении после победы Зеленского

"Надо подождать инаугурацию и пока придут новые люди, которые будут отменять незаконные решения. Там есть два административных незаконных акта – это миграционная служба и запрет СБУ на въезд. Если административный орган сам отменяет незаконные решения, то предмета для судебного разбирательства уже не будет", – сказал Сакварелидзе.

Он пояснил, что в Саакашвили есть временное ПМЖ Голландии, благодаря которому он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины?

В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

Параллели между Грузией и Украиной

Он также рассказал, что сейчас Украина очень похожа на Грузию в 2003 году. Когда Розовая революция заставила уйти в отставку президента Эдуарда Шеварднадзе. Зато к власти пришел Михаил Саакашвили.

Шаварнадзе тогда был чем-то похож на Петра Порошенко. Он пытался со всеми идти на компромисс – и с финансовой элитой, и с олигархами, и с региональными элитами и тому подобное. Он не вступал ни с кем в яркие конфронтации, кроме нескольких организаций,

– сказал гость студии.

По его словам, Шаварнадзе тогда тоже имел определенное количество людей, которое его поддерживало. Они писали коллективные обращения, делали зявления, что не надо допустить новых политиков и тому подобное.

"Тогда к Саакашвили было тоже очень много претензий, что у него нет команды, что это за люди и так далее. Но тогда партия Саакашвили смогла взять инициативу порядочностью, бескомпромиссностью и жесткими радикальными шагами к изменениям", – добавил бывший заместитель генпрокурора.



Каковы результаты выборов в Украине