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      Пограничники ответили на заявления Саакашвили о возвращении после победы Зеленского

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      Пограничники ответили на заявления Саакашвили о возвращении после победы Зеленского
      / Фото из открытых источников

      Михаил Саакашвили бурно отреагировал на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины и анонсировал свое возвращение. Однако в Госпогранслужбе так не думают.

      Саакашвили считает результаты выборов "победой украинского народа" и отмечает, что "призывал всех голосовать за Зеленского".

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      В этом контексте он анонсировал свое скорое возвращение, чтобы "помочь Украине опытом и советами".

      У меня есть билет, и я уже обратился через юриста в СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя,
      – заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

      Однако в Государственной пограничной службе Украины возможность возвращения Саакашвили опровергли. Там говорят, что нет оснований для его законного въезда в Украину.

      "Этот человек в сентябре 2017 года незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов", – отметили в ведомстве и напомнили, что ограничения во въезде в Украину действует до 2021 года.

      Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      В чем его обвиняют?В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен  Януковича  Курченко с целью госпереворота. 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

      Если Саакашвили экстрадируют из Украины в Грузию как лицо без гражданства, в Тбилиси его ждет арешт. Екс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА, экс-советник Президента Украины Петра Порошенко Михаил Саакашвили поздравил Владимира Зеленского еще после обнародования экзит-полов.


      Окончательные результаты Национального экзит-пола

      Какой была явка во время второго тура президентских выборов

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Госпогранслужба Результаты выборов президента 2019 Михаил Саакашвили
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