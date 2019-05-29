Саакашвили возвращается: интересные факты и курьезы из биографии политика

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство. В жизни лидера "Движения новых сил" и бывшего главы Одесской ОГА случилось не одно знаковое событие. 24 канал предлагает вам вспомнить, чем прославился этот политик. Об интересных фактах из его жизни – читайте дальше.

"Золотой мальчик" Миша

Родился Михеил Саакашвили 21 декабря 1967 года в Тбилиси в весьма уважаемой семье. Его отец Николоз был известным в Грузии врачом, а мать Гиули Аласания – профессор истории. Интересен и тот факт, что Мишико появился на свет в один день с другим известным уроженцем Грузии – тираном Иосифом Сталиным, и в молодые годы даже этим гордился.

Читайте также: Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина

В детстве Саакашвили был круглым отличником и закончил школу с золотой медалью. Возможно, так на него повлиял дядя, который работал в советской миссии в ООН и фактически занимался воспитанием своего племянника. Имел влияние авторитетный родственник и на увлечение будущего президента Грузии языками – именно с его указания Михеил еще в ранние годы начал изучать английский и французский: в будущем политику это очень понадобилось. Маленький Михо увлекался плаванием, музыкой, баскетболом, занимался в школьном театре и даже пытался снять римейк известного телесериала "Спрут".

Таланты Михеила Саакашвили начали пробиваться еще в детстве

В итоге талантливый парень без проблем поступил в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко, а конкурс в 1985-м был безумным – по меньшей мере 20 человек на место. Почему он выбрал Киев, а не Москву? По словам его одногруппников, качество образования ничем не отличалась, однако уже тогда в Белокаменной за поступление требовали немалую сумму – 50 тысяч рублей, но у Саакашвили была неплохая подготовка, чтобы поступить без взятки и благодаря знаниям.

Это он и доказал во время обучения, став одним из лучших студентов курса и участвуя едва ли не во всех мероприятиях, которые организовывали международные институты. Показал Саакашвили, что может много, также во время защиты курсовых и диплома, поскольку делал это на английском языке.

Имел Мишико и не менее талантливых однокурсников – в частности, с ним вместе учились политолог Виталий Бала и бывший глава Львовской ОГА экс-регионал Василий Горбаль. Кроме того, во время обучения в учреждении высшего образования Саакашвили познакомился с пятым украинским президентом Петром Порошенко.

Окончив Киевский университет, Саакашвили вернулся на Родину и получил работу в государственном комитете защиты прав человека, где работал юристом-консультантом. Впоследствии он получил грант на учебу в Страсбургском Международном институте прав человека и стал стипендиатом Госдепартамента США, что дало ему возможность получить степень магистра права в Колумбийском университете. Также действующий лидер "Движения новых сил" учился в Университете Вашингтона, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права.

Саакашвили во время учебы в США

Батоно Михеил

Ворвался Михеил Саакашвили в грузинскую политику стремительно и мгновенно, словно ураган. Тогда сонная постсоветская Грузия даже не осознавала, что политик может быть настолько ярким и громким. Сначала депутат, затем представитель Грузии в ПАСЕ и министр юстиции пробуждал страну чуть ли не ежедневно: собирал книги для тюремных библиотек, своим примером призвал чиновников сдавать кровь для проверки на наркотики, убеждал членов правительства согласиться на конфискацию дворцов и миллионов у самих себя.

Сначала Саакашвили поддерживал на то время действующего президента страны Эдуарда Шеварднадзе и даже был его любимцем. Однако через несколько лет стал едва ли не самым ярым оппонентом, возглавив Революцию Роз, которая в итоге дала ему путь на президентский трон, на который он сходил дважды.

Читайте также: Экономика перемен: почему Грузия – это Украина через несколько лет

И начались в Грузии реформы. Кроме смены власти, произошла в стране и смена флага. Также Саакашвили удалось побороть коррупцию, построить грузинские города, привлечь иностранные инвестиции и создать полицию мирового образца. Правда, его противники отмечают, что в то же время выросла цена на недвижимость и коррупция с низов перекочевала к верхушке. Кроме того, Саакашвили обвиняют в силовых разгонах митингов. Но как бы там не было, реформы Саакашвили назвали "грузинским чудом". По словам известного российского предпринимателя Евгения Чичваркина, к позитивным преобразованиям причастен не только Саакашвили, а также министр экономики Каха Бендукидзе и министр внутренних дел Иване Мерабишвили: один создавал экономическое чудо, а второй всех сажал, зато бывший глава Одесской ОГА всех прикрывал.



Михеил Саакашвили – один из создателей "грузинского чуда"

Роль кровожадного Путина в жизни Саакашвили

Нам не нужна Россия как враг. Нам нужна Россия как друг, как сильный союзник. Сегодня я хочу протянуть России руку дружбы от имени грузинского народа. И я хочу, чтобы эта дружба развивалась и утверждалась.

Такие слова произносил Михеил Саакашвили во время своей первой инаугурации. И, возможно, такое стремление дружить с прирожденным агрессором сыграло с ним в будущем злую шутку. Потом со стороны России начались не только запрет грузинского вина, сыров и даже артистов, но и прототип войны на Донбассе – захват Южной Осетии и Абхазии. Хотя вооруженное противостояние длилось всего 5 дней, российские танки чуть не дошли до столицы Тбилиси, и в городе началась паника. Президент, со своей стороны, всех уверял, что его войска готовы к обороне. В итоге Путин довольствовался лишь аннексией части Грузии.

Читайте также: Как Зеленскому вести переговоры с Путиным: советы от Саакашвили

Это противостояние очень напоминает конфликт на Востоке Украины: со своими сепаратистами, гибридной и информационной войнами, а также беспокойством со стороны мирового сообщества. Оно продолжается и до сих пор, в том числе и со стороны самого Саакашвили, который за любом случае порывается уколоть вечного хозяина Кремля.



Михеил Саакашвили и Владимир Путин

Саакашвили и Украина

Впервые Украина узнала о Саакашвили в 2003 году, когда тот в Грузии возглавил мирную "Революцию Роз". Однако ближе с ним украинцы познакомились уже во время своих протестов против постсоветского синдрома – Оранжевой Революции. Тогда Михаил стоял на Майдане и поддерживал тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. Кроме того, он делился с украинскими политиками своим опытом относительно изменений и как организовать революцию. К примеру, как рассказывал Саакашвили в своей книге "Пробуждение силы", он даже учил пятого президента Петра Порошенко.

Был человек, которого я знаю со студенческой скамьи – Порошенко. Он заинтересовался именно этими моими словами. И после собрания попросил рассказать, как делать революции. Я начал перечислять: понадобятся палатки, рок-группы, теплая одежда, какой-то бренд надо придумать. Он все это записал.

Впоследствии судьба свела политиков еще раз. После окончания второго президентства в Грузии и обвинения со стороны новой власти в финансовых махинациях Саакашвили изменил политическое поле. Поспособствовала этому и Революция Достоинства, во время которой он вернулся на украинский Майдан. А после успеха Революции начал создавать "украинское чудо".

Читайте также: Саакашвили и Порошенко могли хорошо разыграть нашу страну, – эксперт

Сначала Саакашвили стал советником Порошенко, а потом гарант предоставил ему украинское гражданство и сделал главой Одесской областной администрации. Начал реформировать Украину он снова очень громко: были и разрушения бульдозером незаконных строений на пляжах Одессы, и борьба с коррупцией на Одесской таможне. Вероятно, последнее и стало яблоком раздора между ним и фактически всем политическим истеблишментом Украины. В частности, политик обвинял тогдашнего премьера Арсения Яценюка и его "Народный фронт" в блокировании работы министра экономразвития Айвараса Абромавичуса, а бывшего серого кардинала Банковой Игоря Кононенко – в теневых схемах, связанных с Одесским припортовым заводом.

Саакашвили начал менять Украину с Одессы

Кроме того, Саакашвили выступил за назначение главой Одесской таможни представительницы своей команды Юлии Марушевской. А все время пребывания ее на посту критиковал председателя ДФС Романа Насирова и осуществлял призывы к его увольнению.

А потом случилось то, что все и так прекрасно знают – Порошенко уволил Саакашвили с должности главы Одесской ОГА и забрал у него гражданство, поскольку тот якобы скрыл информацию об уголовных производствах, открытых против него в Грузии. Были еще аресты, суды и знаменитый "прорыв Саакашвили", когда политик вместе со сторонниками и политическими соратниками прорвался через украинско-польскую границу, которую для него тогдашняя власть закрыла. В конце концов, все эти события на самого Саакашвили имели очень положительное влияние, поскольку вместо того, чтобы терять рейтинг, он получил еще больше популярности и создал собственную партию "Движение новых сил".

Однако, в феврале 2018 года Саакашвили был вынужден покинуть Украину, и сделал он это не по собственной воле. Сначала его в очередной раз задержали в Киеве, а после этого депортировали чартерным самолетом в Варшаву, потому что именно оттуда он, по убеждению Порошенко и его окружения, нелегально вернулся на украинскую территорию во время вышеупомянутого прорыва. Впоследствии ему сроком на три года (до 13 февраля 2021 года) запретили и въезд на вторую родину.

Читайте также: Так не поступают, – Саакашвили в открытом письме обратился к Порошенко

За рубежом Саакашвили основном проживал в Варшаве и Амстердаме. В столице Нидерландов он еще и преподавал. В частности, весной 2018 года бывший глава Одесской области стал лектором в Академии спикеров. Как убеждал политик, гонорары за лекции в местных университетах превышали его годовой доход на должности главы Одесской ОГА. Также он признавался, что не шикует: покупает продукты в местном супермаркете, ходит в спортзал и передвигается по городу на велосипеде.

Саакашвили неоднократно заявлял, что на чужбине ему грустно, поэтому часто рассказывал о планах вернуться в Украину. Последнее громкое заявление прозвучало накануне первого тура президентских выборов. Тогда он даже приобрел билет. Свое решение политик объяснял убеждениями, что бывший украинский гарант Петр Порошенко не должен был пройти во второй тур. Но в Госпогранслужбе на эти слова ответили красноречиво: "Саакашвили обратно не впустим, потому что это лицо не является гражданином Украины и не имеет оснований для въезда в Украину до 2021 года".

К этому времени третьему грузинскому президенту все же ждать не пришлось, и возвращается он гораздо раньше, а именно 29 мая 2019 года. Прилетает Саакашвили рейсом Варшава – Киев: его самолет должен прибыть в 17:15. А предшествовало этому решение новоизбранного президента Владимира Зеленского, который внес изменения в указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. Следовательно, уроженец Грузии снова стал украинцем.

Деятельность Саакашвили в Украине: инфографика 24 канала

Самые громкие скандалы и курьезы с участием Саакашвили

Галстук

До украинской карьеры Саакашвили все знали благодаря случаю с галстуком, когда он ее начал жевать в эфире BBC. Сам же политик не очень любит вспоминать этот инцидент и считает его глупостью. Хотя понять тогдашнее нервное состояние политика можно – эфир происходил в августе 2008-го, за несколько дней после "завершения" военного противостояния в Южной Осетии.

"Бебебе" от Авакова

В декабре 2015-го прямо на глазах украинского президента министр внутренних дел Арсен Аваков устроил словесную перепалку с Саакашвили. А причиной стала коррупция, точнее каждый хотел доказать, что он с ней борется лучше и является большим украинцем. После взаимных обвинений чиновник бросил в главу Одесской ОГА стакан с водой.

Читайте также: Саакашвили рассказал о взаимоотношениях с Зеленским, выборах и планах в Украине

Кто живет на крыше

Свежий случай, который произошел в декабре 2017 года. Во время первой попытки задержать Саакашвили, сотрудники СБУ наведались к нему домой. Но тот сбежал от них на крышу. В конце концов, спецназовцы окружили политика и медленно провели его к выходу.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ МИХЕИЛА СААКАШВИЛИ: