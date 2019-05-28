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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Саакашвили рассказал о взаимоотношениях с Зеленским, выборах и планах в Украине

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      Саакашвили рассказал, что будет делать в Украине после возвращения
      Саакашвили рассказал, что будет делать в Украине после возвращения / EPA

      Михеил Саакашвили убеждает, что в Украине и вообще везде будет в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами. В то же время президента Украины обещает всячески поддерживать, а вот с планами на парламентские выборы еще не определился.

      Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации возвращение ему гражданства Украины назвал "решением молодого поколения", об этом он рассказал российскому изданию РБК.

      Читайте также: Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей

      24 канал писал, что так решил президент Украины Владимир Зеленский. В Киев Саакашвили вернется уже завтра – 29 мая.

      Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство из совка. Его действия можно только поощрять,
      – добавил он.

      При этом Саакашвили утверждает, что переговоров с представителями Зеленского по этому поводу не вел. По его словам, это было решение нового украинского гаранта.

      Планы и "плечо" для команды Зеленского

      Ничего конкретного Саакашвили пока не озвучивает, однако подчеркивает – команду Владимира Зеленского поддерживает.

      У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, Грузии и везде,
      – сказал политик.

      Так, Саакашвили пообещал помогать Зеленскому "всем, чем сможет". В то же время он подчеркнул, что руководствоваться собственными амбициями не будет ни в коем случае.

      "Я думаю, что у него есть много молодых людей, надо выдвинуть их на передний план, им нужно подставлять плечо", – пояснил Саакашвили.

      Выборы

      Смотрите также: Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина

      Политик сейчас убеждает, что не имеет конкретных планов на досрочные выборы в Раду, которые состоятся 21 июля. При этом Саакашвили уверен, что абсолютное большинство получит партия "Слуга народа".

      Это новый драйв и новая возможность для Украины. Думаю, что у нас все получится,
      – добавил Саакашвили.

      О планах созданной им украинской партии "Рух нових сил" на будущую кампанию он также пока ничего не сказал.

      По случаю возвращения Сакашвили записал видеообращение и опубликовал его на своей странице в Facebook. В нем он в очередной раз поблагодарил и Владимира Зеленского, и тех, кто "поддерживал его морально все эти месяцы и годы".

      Обратился Саакашвили и к скептикам. Они, по его словам, хотят, чтобы "грузин отцепился от украинцев".

      Ребята, я много лет жил в Украине. Учился в Украине, окончил университет Шевченко. Я служил два года в вооруженных силах на территории Украины. Я дважды был политзаключенным на территории Украины. Поэтому я имею с Украиной кровную связь,
      – сказал он.

      Также политик напомнил о своем участии в двух майданах и отметил – он "один из главных болельщиков Украины в мире".

      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      ​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, что дает право на проживание в ЕС. Благодаря нему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется для возвращения в Украину.

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Новости политики Михаил Саакашвили Саакашвили вернули украинское гражданство
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