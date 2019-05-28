Саакашвілі розповів про взаємини із Зеленським, вибори та плани в Україні

Міхеїл Саакашвілі переконує, що в Україні і взагалі скрізь буде надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами. Водночас президента України обіцяє всіляко підтримувати, а ось із планами на парламентські вибори ще не визначився.

Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації повернення йому громадянства України назвав "рішенням молодого покоління", про це він розповів російському виданню РБК.

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24 канал писав, що так вирішив президент України Володимир Зеленський. До Києва Саакашвілі повернеться вже завтра – 29 травня.

Зеленський – це великий шанс для України, новий лідер на пострадянському просторі, який виведе пострадянський простір з совка. Його дії можна тільки заохочувати,

– додав він.

При цьому Саакашвілі стверджує, що переговорів з представниками Зеленського з цього приводу не вів. За його словами, це було рішення нового українського гаранта.

Плани і "плече" для команди Зеленського

Нічого конкретного Саакашвілі наразі не озвучує, однак наголошує – команду Володимира Зеленського підтримує.

У мене немає професійних амбіцій, але однозначно я буду продовжувати свою боротьбу проти корупції, проти олігархату, несправедливості – в Україні, Грузії і скрізь,

– сказав політик.

Так, Саакашвілі пообіцяв допомагати Зеленському "всім, чим зможе". Водночас він наголосив, що керуватися власними амбіціями не буде в жодному разі.

""Я думаю, що у нього є багато молодих людей, треба висунути їх на передній план, їм потрібно підставляти плече", –пояснив Саакашвілі.

Вибори

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Політик наразі переконує, що не має конкретних планів на дострокові вибори в Раду, які відбудуться 21 липня. При цьому Саакашвілі впевнений, що абсолютну більшість отримає партія "Слуга народу".

Це новий драйв і нова можливість для України. Думаю, що у нас все вийде,

– додав Саакашвілі.

Про плани створеної ним української партії "Рух нових сил" на майбутню кампанію він також наразі нічого не сказав.

Із нагоди повернення Сакашвілі записав відеозвернення та опублікував його на своїй сторінці у Facebook. У ньому він вкотре подякував і Володимиру Зеленському, і тим, хто "підтримував його морально усі ці місяці і роки".

Звернувся Саакашвілі і до скептиків. Вони, за його словами, хочуть, аби "грузин відчипився від українців".

Хлопці, я багато років мешкав в Україні. Навчався в Україні, закінчив університет Шевченка. я служив два роки в збройних силах на території України. Я двічі був політв'язнем на території України. Тому я маю з Україною кровний зв'язок,

– сказав він.

Також політик нагадав про свою участь у двох майданах та наголосив – він "один із головних вболівальників України у світі".



Діяльність Саакашвілі в Україні, дивіться інфографіку:



Саакашвілі та Україна – інфографіка Саакашвілі та Україна – інфографіка

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.