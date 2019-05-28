Саакашвілі повернули громадянство України: коли він повернеться

Після того, як президент Володимир Зеленський повернув колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство, політик запланував прибути до України в середу, 29 травня. Це станеться у другій половині дня, а саме надвечір.

28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

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Саакашвілі має намір повернутися до України у середу, 29 травня – наступного дня після рішення Зеленського скасувати рішення Порошенка позбавити колишнього очільника Одеської ОДА українського громадянства, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела. За інформацією 24 каналу, Саакашвілі прилетить до аеропорту "Бориспіль" рейсом Варшава – Київ. Літак має прибути о 17:00.

Згодом сам Саакашвілі підтвердив цю інформацію та уточнив, що за розкладом прибуває о 17:15 рейсом №753 авіакомпанії LOT. Партія Саакашвілі "Рух нових сил" закликала своїх прихильників зібратися у "Борисполі" задля зустрічі колишнього очільника Одеської ОДА.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що сьогодні немає підстав не пустити до країни Саакашвілі.

Громадянам України не може бути обмежено в'їзд на територію України ні за яких обставин,

– зауважив керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Саакашвілі неодноразово заявляв про плани повернутися до України. Остання гучна заява пролунала напередодні першого туру президентських виборів. Таке рішення він пояснював своїми переконаннями, що тодішній гарант Порошенко не мав пройти до другого туру. Проте у Держприкордонслужбі тоді заявили, що вони не впустять Саакашвілі назад.

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Крім того, у серпні 2018 року третій грузинський президент наголошував, що його партія "Рух нових сил" братиме участь в українських парламентських виборах 2019 року.

Чому Саакашвілі не впускали на територію України? У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.