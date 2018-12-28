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      "Хотів забрати Порошенка на політичне дно": експерт про діяльність Саакашвілі в Україні

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / Фото з відкритих джерел

      Міхеїл Саашквілі був одним із тих політиків, хто свідомо прийняв рішення про те, що він "політично" тоне, але із собою на дно прагнув забрати й Петра Порошенка.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

      Читайте також: Саакашвілі заявив про бажання повернутися до Грузії: за яких умов він це зробить

      Він зазначив, що всією своєю діяльністю Саакашвілі, фактично, дискредитував президента не менше, ніж сам себе.

      Порошенко та Саакашвілі
      Петро Порошенко та Міхеїл Саакашвілі

      В результаті, Міхеїл втратив все та тепер не користується популярністю в Україні.

      За певних обставин він таки зможе повернутися. Та наступні президенти чи прем'єр-міністри вже навчені співпрацею з ним. Вони знатимуть, що це небезпечно не лише для опонента, але й для самого себе,
      – переконаний Солонтай.

      Він пояснив, що саме тому Саакашвілі може назавжди залишитися ветераном в українській політиці. Та те, що він наніс серйозну репутаційну шкоду Петру Порошенку в першій половині 2018 року – це очевидний факт.

      Хто такий Міхеїл Саакашвілі? Екс-президент Грузії. Колишній голова Одеської ОДА, екс-радник Президента України. Активний учасник і лідер протестів проти політики Петра Порошенка в Україні. Нині проживає на батьківщині дружини в Нідерландах.

      Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства "через неправдиві дані, наведені при його отриманні", а 12 лютого 2018 року політика затримали в Києві. Після цього Саакашвілі відправили чартерним літаком до Варшави, звідки той нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити в’їзд Саакашвілі на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Саакашвілі втратив українське громадянство
      Джерело: 24 канал
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