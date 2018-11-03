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      Саакашвілі заявив про бажання повернутися до Грузії: за яких умов він це зробить

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      Саакашвілі заявив про намір повернутися до Грузії
      Саакашвілі заявив про намір повернутися до Грузії / 24 канал

      Третій грузинський президент (25 січня 2004 — 17 листопада 2013) Міхеїл Саакашвілі заявив, що є готовим повернутися до Грузії. За його словами, зробить він це у разі перемоги на виборах очільника держави його союзника Григола Вашадзе.

      Про це він розповів у коментарі Euronews.

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      Як мовится у матеіралі, У Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років в’язниці за "зловживання владою". Він запевняє, що судове рішення – «політично вмотивоване".

      Щоправда, сам політик зауважив, що не хоче покладатися на помилування з боку Вашадзе у разі його перемоги на виборах.

      Натомість він є упевненим, що йому вдасться довести свою невинуватість у суді.

      Саакашвілі також заявив, що не хоче мати якусь посаду у Грузії, а виступає за "нове покоління реформаторів".

      Нагадаємо, 28 жовтня у Грузії відбулися президентські вибори, на яких перемогла представниця правляча партія Саломе Зурабішвілі – 38,6 відсотка голосів. Щоправда, вона здобула менше ніж 50 відсотків, необхідних для перемоги у першому турі, відтак на країну очікує ще другий тур плебісциту, в якому з нею власне і позмагається соратник Саакашвілі Григол Вашадзе (за підсумками першого туру, він набрав 37,75%).

      Теги: Новини Грузії Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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