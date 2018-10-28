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      Президентські вибори у Грузії: оголосили результати екзит-полів

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      Вибори у Грузії
      Вибори у Грузії / nv.ua

      У неділю, 28 жовтня, після закриття виборчих дільниць соціологи оголосили результати екзит-плів президентських виборів в Грузії, їхні результати розійшлися.

      Про це повідомляє телеканал "Руставі 2". 

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      За даними екзит-полу Edison Research, кандидат в президенти Григол Вашадзе отримує 40%, його суперниця Саломе Зурабішвілі - також 40%.

      Правляча партія "Грузинська мрія" повідомила, що перемогу на президентських виборах здобула Саломе Зурабішвілі. Проведене на замовлення партії опитування показало, що за Зурабішвілі проголосувало 52,3% жителів країни і тим самим здобула перемогу вже в першому турі.

      А опозиційний кандидат Григол Вашадзе, за данними екзит-полу партії, на виборах отримав 38,3% голосів. Його неодноразово звинувачували у проросійських поглядах. 

      Також Вашадзе був головним дипломатом Грузії за часів президентства Саакашвілі. І залишився до нього прихильним. Він навіть обіцяє в разі своєї перемоги, помилувати його і повернути громадянство.

      Нагадаємо, кандидата в президенти Грузії від партії "Ґірчі" Зураба Джапаридзе 20 жовтня затримали на акції за легалізацію марихуани в Тбілісі. Він роздав в натовпі декілька самокруток, ймовірно, з марихуаною.

      Теги: Новини політики Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 28 жовтня
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