Президентские выборы в Грузии: объявили результаты экзит-поллов

В воскресенье, 28 октября, после закрытия избирательных участков социологи огласили результаты экзит-поллов президентских выборов в Грузии, их результаты разошлись.

Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

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По данным экзит-полла Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе получает 40%, его соперница Саломе Зурабишвили – также 40%.

Правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах одержала Саломе Зурабишвили. Проведенный по заказу партии опрос показал, что за Зурабишвили проголосовали 52,3% жителей страны и тем самым одержала победу уже в первом туре.

А оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, по данным экзит-полла партии, на выборах получил 38,3% голосов. Его неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.

Также Вашадзе был главным дипломатом Грузии во времена президентства Саакашвили. И остался к нему благосклонным. Он даже обещает в случае своей победы, помиловать его и вернуть гражданство.

Напомним, кандидата в президенты Грузии от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе 20 октября задержали на акции за легализацию марихуаны в Тбилиси. Он раздал в толпе несколько самокруток, вероятно, с марихуаной.