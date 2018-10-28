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      Президентские выборы в Грузии: объявили результаты экзит-поллов

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      Выборы в Грузии
      Выборы в Грузии / nv.ua

      В воскресенье, 28 октября, после закрытия избирательных участков социологи огласили результаты экзит-поллов президентских выборов в Грузии, их результаты разошлись.

      Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

      Читайте также: Выборы в Грузии: какие изменения ожидаются в стране после избрания нового президента

      По данным экзит-полла Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе получает 40%, его соперница Саломе Зурабишвили – также 40%.

      Правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах одержала Саломе Зурабишвили. Проведенный по заказу партии опрос показал, что за Зурабишвили проголосовали 52,3% жителей страны и тем самым одержала победу уже в первом туре.

      А оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, по данным экзит-полла партии, на выборах получил 38,3% голосов. Его неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.

      Также Вашадзе был главным дипломатом Грузии во времена президентства Саакашвили. И остался к нему благосклонным. Он даже обещает в случае своей победы, помиловать его и вернуть гражданство.

      Напомним, кандидата в президенты Грузии от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе 20 октября задержали на акции за легализацию марихуаны в Тбилиси. Он раздал в толпе несколько самокруток, вероятно, с марихуаной.

      Теги: Новости политики Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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