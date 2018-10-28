Выборы в Грузии: какие изменения ожидаются в стране после избрания нового президента

28 октября в Грузии начались президентские выборы. В стране рекордное количество желающих возглавить страну – 25 кандидатов.

Несмотря на то, что полномочия нового президента значительно урежут. Ведь страна переходит к парламентской форме правления, но на год увеличивается срок каденции.

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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили утром уже проголосовал за своего преемника. Его же самого в списке нет.

Однако в бюллетене аж 25 других кандидатов – это рекорд для президентских выборов. В этом году грузины в последний раз напрямую выбирают президента. После его инаугурации Грузия станет парламентской республикой. Полномочия сократят до представительных, а вот срок пребывания в должности увеличат – с 5 до 6 лет.

Эти выборы проходят в особенный момент. На фоне целого ряда скандалов, связанных с коррупцией, заявлений о возможной фальсификации результатов и манипуляциями избирателями. В Грузии для этого применяют административный ресурс, работников государственных учреждений заставляют голосовать за кандидата от власти,

– сказала основатель Грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе.

Война не программ, а компроматов. Такой была президентская предвыборная кампания в Грузии. Больше всего вылили друг на друга грязи три основных претендента на президентское кресло: Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе. Все трое в разные периоды занимали должность министра иностранных дел Грузии. Вашадзе и Бакрадзе – при президентстве Саакашвили.

Они находятся в оппозиции к правящей партии "Грузинская мечта" и известны своей поддержкой бывшего губернатора Одесской области. Вашадзе даже обещает вернуть Саакашвили грузинское гражданство.

В Грузии предполагают, что Вашадзе может проводить пророссийскую политику, ведь он начинал свою дипломатическую карьеру еще во времена СССР. Намекая на его возможные связи с Москвой – активисты по всей стране на предвыборных плакатах Вашадзе оставили надпись "КГБ".



Плакаты Вашадзе

Политик взамен обвиняет действующую власть в подкупе кандидатов.

Это абсолютно нечестные выборы. У нас нет денег. Граждане, бизнесмены боятся дать хотя бы копейку объединенной оппозиции. А в Саломеи Зурабишвили, которая правит благодаря деньгам Иванишвили может себе позволить что угодно. Она может себе позволить запустить слонов со своими баннерами гулять по Грузии,

– сказал кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Официально Саломе Зурабишвили выступает независимым кандидатом. Но о ее поддержке заявляет правящая партия "Грузинская мечта", финансируемая олигархом Иванишвили. Саломе наделала шума в СМИ своими заявлениями о войне с Россией 2008 года.

По ее мнению, именно Грузия спровоцировала новый виток конфликта в Южной Осетии, отреагировав на российскую провокацию. Впрочем, это не значительно отразилось на ее поддержке. По данным последних соцопросов, за нее готовы проголосовать 30% избирателей. За Вашадзе – 11, а за Бакрадзе – 10.

Еще весной считали, что эти выборы вряд ли будут иметь большое значение и любой кандидат от партии власти победит. Но сейчас ситуация изменилась. Поэтому и для "Грузинской мечты" и для оппозиции ставки оказались значительно выше,

– заявила директор Международной школы кавказских исследований Гия Нодия.

Многие грузинские эксперты уже назвали эти выборы генеральной репетицией парламентских, которые должны состояться в 2020 году. И от их результата будет зависеть будущее страны, ведь Грузия превращается в парламентскую республику и все главные решения будут принимать именно депутаты, а не президент.

Пока специалисты ожидают второй тур выборов, ведь ни у одного кандидата нет шансов набрать более 50% голосов, чтобы завоевать президентский пост уже в первом.